Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

Система ПВО сработала на левом берегу Днепра на фоне воздушной тревоги. «Страна» также пишет о взрывах в Киевской области

На левом берегу Днепра в Киеве работают средства противовоздушной обороны, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

О взрывах в 22:17 мск также сообщило «Суспильне». По данным «Страны», их слышали также в Киевской области к северу от украинской столицы.

В 21:39 мск «Суспильне» сообщило о воздушной тревоге в Киеве. К 22:40 мск режим продолжал действовать там и в большинстве регионов страны.

Накануне вечером Кличко также сообщил о работе ПВО в левобережной части Киева на фоне воздушной тревоги.

Эта часть города включает в себя Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы, а центр расположен на противоположном берегу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

18 марта в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинским энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает отказ от атак энергетики. После разговора с Трампом 19 марта он сообщил о готовности Украины к этому.

При этом в ночь на 19 марта из-за падения обломков сбитых дронов загорелся резервуар на нефтебазе в Краснодарском крае, а в ночь на 21 марта произошел взрыв газоизмерительной станции «Суджа», в котором российская сторона обвинила украинскую. СК завел дело о теракте.

В Кремле накануне заявили, что Путин дал команду о приостановке ударов только по энергетическим объектам Украины и она продолжает действовать. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 22 марта подчеркнула, что Россия оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, на атаки на энергетические объекты, несмотря на договоренность об отказе от подобных ударов.