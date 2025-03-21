Кремль указал, ударов по каким объектам на Украине касается приказ Путина

Путин и Трамп договорились только о 30-дневном прекращении ударов по энергетике Украины, этот режим продолжает действовать, сказал Песков. 21 марта СК завел дело о теракте из-за подрыва ГИС «Суджа»

Фото: Александр Река / ТАСС

Президент России Владимир Путин дал команду о приостановке ударов только по объектам энергетической инфраструктуры Украины, она продолжает действовать, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос, согласна ли Москва расширить действие режима прекращения огня на другую инфраструктуру, Песков ответил: «Это то, о чем было условлено». Он также заявил о недоверии Киеву после таких действий.

Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 18 марта договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Российский лидер уточнил, что дал соответствующую команду военным после этого. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ответ на данную инициативу после получения деталей соглашения от Вашингтона. Позднее он поддержал 30-дневный мораторий на удары по энергетике.

21 марта СК России сообщил о подрыве ГИС «Суджа» украинскими военными и возбудил дело о теракте. По данным следствия, станция получила значительные повреждения. Она находится в одноименном городе в Курской области, об освобождении которого российское Минобороны отчитывалось 13 марта.

В ночь на 19 марта украинские военные атаковали беспилотниками нефтебазу в Краснодарском крае, там начался пожар. В Минобороны назвали это провокацией, направленной на срыв мирных усилий Трампа. В Кремле тогда говорили об отсутствии приказа Путина возобновить удары по энергетике.