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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине
Система ПВО сработала на левом берегу Днепра. О последствиях не сообщалось
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На левом берегу Днепра в Киеве работает ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Эта часть города включает в себя Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы. Центр украинской столицы расположен на правом берегу, но для него также есть угроза, указал мэр.

Власти Киевской области тоже сообщили о работе ПВО. На 22:40 мск воздушная тревога была объявлена почти во всей центральной и восточной Украине.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Фото:paparazzza / Shutterstock

В ночь на 19 марта в Киеве также сработала система ПВО. Тогда это произошло в центральной части города. О последствиях не сообщалось.

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