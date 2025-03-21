Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

Система ПВО сработала на левом берегу Днепра. О последствиях не сообщалось

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На левом берегу Днепра в Киеве работает ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Эта часть города включает в себя Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы. Центр украинской столицы расположен на правом берегу, но для него также есть угроза, указал мэр.

Власти Киевской области тоже сообщили о работе ПВО. На 22:40 мск воздушная тревога была объявлена почти во всей центральной и восточной Украине.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 19 марта в Киеве также сработала система ПВО. Тогда это произошло в центральной части города. О последствиях не сообщалось.