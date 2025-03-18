В Киеве прозвучали взрывы

Люди в бомбоубежище (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Взрывы звучат в Киеве, сообщают украинские издание «Суспiльне» и телеканал ТСН.

СМИ сообщили о взрывах в украинской столице дважды в течение получаса. Так, в первый раз сообщения о взрывах были опубликованы в 21:38 мск, во второй — в 22:08 мск.

Сообщения о взрывах в столице Украины также были утром 18 марта.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.