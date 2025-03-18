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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Люди в бомбоубежище&nbsp;
Люди в бомбоубежище  (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Взрывы звучат в Киеве, сообщают украинские издание «Суспiльне» и телеканал ТСН.

СМИ сообщили о взрывах в украинской столице дважды в течение получаса. Так, в первый раз сообщения о взрывах были опубликованы в 21:38 мск, во второй — в 22:08 мск.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Сообщения о взрывах в столице Украины также были утром 18 марта.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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