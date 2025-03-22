WSJ: после операции «Поток» ВСУ начали отступать из Курской области до приказа

WSJ рассказала об отступлении ВСУ из Курской области без приказа

Российские военные пробрались к украинским позициям в Суджанском районе по трубе газопровода, этот прорыв вызвал панику, рассказали газете украинские военнослужащие. Некоторые полевые командиры решили отступать

Фото: John Moore / Getty Images

Некоторые полевые командиры приказали своим солдатам отступить из Курской области до получения официального распоряжения после того, как российские военные пробрались к украинским позициям в Суджанском районе по трубе газопровода, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военнослужащих.

По словам старшего сержанта Зенона Дашака, прорыв украинских позиций российскими военными, пробравшимися через трубу, вызвал панику. Он со своим отрядом начал отступать и покинул позиции в селе Казачья Локня. О том, что село Казачья Локня, хутор 1-й Княжий, хутор 2-й Княжий, слобода Замостье и поселок Мирный в Суджанском районе перешли под контроль России, Минобороны отчиталось 12 марта.

«Если бы я этого не сделал [не приказал отступать], ребята, скорее всего, стали бы военнопленными или даже хуже», — рассказал газете командир взвода сержант Сергей Савчук, которому впоследствии был объявлен выговор.

Для прорыва позиций украинской армии российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 11 марта рассказал, что операция, получившая название «Поток», продолжалась шесть дней. Российские военные прошли 14 км по газовой трубе, затем выбрались на поверхность уже на газоизмерительной станции в Судже. 13 марта Минобороны заявило, что Суджа перешла под контроль российских войск.

К концу февраля Россия перекрыла пути снабжения украинских военных в Курской области, переброска войск стала практически невозможной, пишет WSJ. Транспортные средства, пытавшиеся доставить боеприпасы и продовольствие, перехватывались. «Мы не могли больше держаться», — рассказал старший сержант минометного подразделения с позывным «Месник». Его подразделению также пришлось отступать. По его словам, им пришлось бросить и уничтожить поставленный США миномет M120, поскольку он оказался слишком тяжелым.

На прошлой неделе главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не исключил отвода украинских войск на «более выгодные рубежи» в случае необходимости. «В наиболее затруднительной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов», — подчеркнул он. Украинский президент Владимир Зеленский назвал ситуацию на этом направлении «очень сложной», но заявил, что операция в Курской области «свою задачу выполнила».

На этой неделе Владимир Путин заявил, что российские военные «провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области».

Президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженных украинских солдат в Курской области. Тот ответил, что если Киев отдаст своим военным приказ сложить оружие и они сдадутся в плен, то им «будет гарантирована жизнь и достойное обращение».