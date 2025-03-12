Сырский допустил возможность отвода украинских войск из Курской области

Главком ВСУ заявил, что в районе Суджи продолжаются активные боевые действия, украинская армия будет держать оборону столько, сколько будет «целесообразно». Россия заявила об окружении группировки ВСУ в Курской области

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Украина при необходимости может переместить свои войска в Курской области на «более выгодные рубежи», сообщил главком ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале.

«В наиболее затруднительной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи», — заявил командующий.

Он добавил, что в пригородах Суджи и вокруг нее «продолжаются активные боевые действия». Он также подчеркнул, что украинские силы будут «держать оборону» в Курской области «столько, сколько это будет целесообразно и необходимо».

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов 12 марта на совещании с президентом Владимиром Путиным доложил, что в районе Суджи за пять дней было освобождено 24 населенных пункта. Официально о том, что российские военные вошли в город, не сообщалось, но врио губернатора области Александр Хинштейн 12 марта рассказал об эвакуации 68 мирных жителей из Суджи.

По словам Герасимова, группировка ВСУ в этом районе окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Уже сдались в плен 430 человек.

Всего освобождено более 86% от занятой украинскими военными территории — около 1,1 тыс. кв. км, указал Герасимов. Он также рассказал, что на некоторых направлениях российская армия вошла в Сумскую область. 9 марта Минобороны сообщило о контроле над хутором Новенькое в этом регионе — он находится менее чем в 1 км от российской границы.

Путин отметил, что в будущем предстоит подумать «о создании зоны безопасности вдоль государственной границы».