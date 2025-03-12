Сырский допустил возможность отвода украинских войск из Курской области
Украина при необходимости может переместить свои войска в Курской области на «более выгодные рубежи», сообщил главком ВСУ Александр Сырский в телеграм-канале.
«В наиболее затруднительной ситуации моим приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов. Для этого подразделения Сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи», — заявил командующий.
Он добавил, что в пригородах Суджи и вокруг нее «продолжаются активные боевые действия». Он также подчеркнул, что украинские силы будут «держать оборону» в Курской области «столько, сколько это будет целесообразно и необходимо».
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов 12 марта на совещании с президентом Владимиром Путиным доложил, что в районе Суджи за пять дней было освобождено 24 населенных пункта. Официально о том, что российские военные вошли в город, не сообщалось, но врио губернатора области Александр Хинштейн 12 марта рассказал об эвакуации 68 мирных жителей из Суджи.
По словам Герасимова, группировка ВСУ в этом районе окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Уже сдались в плен 430 человек.
Всего освобождено более 86% от занятой украинскими военными территории — около 1,1 тыс. кв. км, указал Герасимов. Он также рассказал, что на некоторых направлениях российская армия вошла в Сумскую область. 9 марта Минобороны сообщило о контроле над хутором Новенькое в этом регионе — он находится менее чем в 1 км от российской границы.
Путин отметил, что в будущем предстоит подумать «о создании зоны безопасности вдоль государственной границы».
Читайте РБК в Telegram.
Визит Путина на командный пункт в Курской области. Видео
Доклад Герасимова Путину. Главное
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске
В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море
«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов