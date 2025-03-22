Bloomberg объяснил интерес Запада к критически важным элементам ролью КНР

Китай занимает доминирующее положение на мировом рынке критически важных полезных ископаемых, и ЕС, и США зависимы от поставок из КНР. Но теперь разгорается борьба за такие ресурсы

Борьба за критически важные минералы на Западе разворачивается ввиду того, что лидером в этой области является Китай и другим государствам нужно снижать зависимость от него на фоне геополитических кризисов, пишет Bloomberg.

Согласно представленной агентством инфографике, КНР производит пять из девяти ключевых критически важных соединений и материалов — это, к примеру, магний, графит, редкоземельные элементы. Еще два вида ископаемых — драгоценные металлы и платину — в основном добывает ЮАР.

Китай поставляет в ЕС многие из элементов, которые союз отнес к критически важным (всего в перечне около 50 минералов). Например, Пекин направляет в Европу 100% тяжелых редкоземельных элементов, 97% магния, 85% легких редкоземельных элементов и т. д.

В случае с США угрозы для поставок важных полезных ископаемых из Китая создала торговая война. Bloomberg указывает, что в конце прошлого года Пекин запретил экспорт сурьмы, галлия и германия в Соединенные Штаты после того, как они ограничили доступ КНР к некоторым технологиям. После введения президентом Дональдом Трампом пошлин на китайские товары республика ввела меры экспортного контроля в отношении вольфрама, висмута и других редких металлов.

Bloomberg отмечает, что Китай занимался развитием добычи полезных ископаемых как на своей территории, так и за рубежом с 1990-х и благодаря этому смог завоевать доминирующие положение в поставках некоторых минералов.

Зимой Трамп заявил, что хотел бы получить доступ к украинским редкоземельным металлам. Стороны договорились заключить соглашение о полезных ископаемых, в конце февраля подписание документа сорвалось из-за ссоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем не менее, страны продолжили работу над сделкой. Европа тоже предлагала Киеву партнерство в области ресурсов.

На этом фоне другие государства также подняли тему сотрудничества в области полезных ископаемых. Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова сотрудничать с другими странами, в том числе и США, в области редкоземельных элементов. Financial Times писала, что США могут заключить сделку с Демократической республикой Конго для добычи там полезных ископаемых.