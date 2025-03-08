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Политика ,  
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FT узнала о предложении страны в Африке редкоземельных металлов США

FT: ДР Конго обсуждает с США доступ к ресурсам в обмен на поддержку ее властей
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

США намерены заключить соглашение о добыче редкоземельных металлов в Демократической Республике Конго, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на собеседника в Госдепартаменте США.

Африканская страна обладает крупными запасами критически важных ресурсов, необходимых для современных технологий, и Вашингтон открыт для совместной работы в этой сфере, пишет издание.

По информации газеты, республика обратилась к США с предложением о сделке, которая предоставит Вашингтону права на разведку в обмен на поддержку президента Феликса Чисекеди, который возглавляет страну с 2019 года.

Собеседник издания указал, что сделка Вашингтона и Киншасы укрепит экономики обеих сторон, создаст «высококвалифицированные рабочие места» и способствует интеграции республики «в глобальные и региональные цепочки поставок».

Соединенные Штаты также попросят оказать поддержку в подготовке конголезских вооруженных сил. Это необходимо властям африканской страны на фоне боевых действий в провинциях Северное Киву и Южное Киву, отмечает FT.

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В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в заключении соглашения о получении редкоземельных металлов Украины. Идею предоставить западным партнерам доступ к украинским природным ресурсам президент страны Владимир Зеленский изложил в своем «плане победы», который он представил в октябре 2024 года.

Подписание договора в конце февраля не состоялось из-за спора Трампа, Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса по позиции в отношении мирного урегулирования на Украине.

Трамп также отметил, что поддерживает идею о заключении соглашения с Москвой по доступу к редкоземельным металлам. По его словам, США хотели бы покупать у России полезные ископаемые. Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова к совместной работе по редкоземельным металлам с зарубежными партнерами, не только с США.

На фоне обсуждения сделки Киева и США президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству найти в республике запасы редкоземельных металлов и других ресурсов.

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Теги
Персоны
Редкоземельные металлы США ДР Конго полезные ископаемые Африка
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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