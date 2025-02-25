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Военная операция на Украине ,  
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ЕС предложил Украине свою «взаимовыгодную» сделку по ресурсам

Сюжет
Военная операция на Украине
Пока США и Украина обсуждают сделку по редкоземельным металлам, ставшую причиной перепалки между Трампом и Зеленским, ЕС предложил Киеву свой вариант соглашения. Брюссель обещает не требовать возмещения расходов на помощь
Фото: Paul Ellis / Getty Images
Фото: Paul Ellis / Getty Images

Евросоюз предложил Украине заключить сделку по «критически важным материалам», заявил AFP еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне.

«21 из 30 важнейших материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства», — сказал Сежурне.

Предложение было передано им украинским чиновникам во время визита в Киев. Сежурне подчеркнул, что Европа никогда не потребует сделки, невыгодной для какой-либо из сторон.

Эту позицию подтвердил глава Евросовета Антониу Кошта в интервью «Суспільне»: «В последние три года Европейский Союз был большим донором по поддержки Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов в Украине».

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В феврале взаимная риторика США и Украина обострилась после требования президента Дональда Трампа возместить предоставленную Киеву помощь, объем которой республиканец оценил в $500 млрд. После того как Киев отверг первый вариант проекта соглашения о ресурсах, Трамп обрушился с резкой критикой на украинского президента Владимира Зеленского. Первоначально он упоминал разработку редкоземельных металлов, а в конце месяца заявил: «Мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы можем получить».

Власти Украины оспаривают подсчеты Трампа относительно объема потраченных средств и подчеркивают, что деньги выделялись в качестве гранта, а не кредита, который не предполагает возвращения. «Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев», — сказал Зеленский.

На днях Трамп заявил, что стороны все же близки к согласованию сделки. «Согласованы почти все ключевые детали. Мы намерены завершить их как можно скорее, чтобы приступить к подписанию документа», — подтвердили в Киеве.

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