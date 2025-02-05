Новая торговая война США и Китая. Что это значит для России

Почти сразу после вступления в силу пошлин Трампа на весь импорт из Китая Пекин ответил своими пошлинами — на нефть, уголь, СПГ из США. Торговая война между странами началась, бенефициаром может стать Россия, полагают эксперты

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Выполняя предвыборное обещание, президент США Дональд Трамп в минувшие выходные подписал исполнительный указ о введении 10-процентных пошлин в отношении всего товарного импорта из Китая (в ходе избирательной кампании Трамп грозился ввести такой тариф в размере до 60%). Новые пошлины вступили в силу 4 февраля.

Ответ Китая последовал незамедлительно, хотя и не был симметричным: были введены тарифы на импорт из США 80 товарных наименований (на уровне восьмизначного таможенного кода), включая сырую нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), автомобили с определенными характеристиками.

Обмен импортными пошлинами — фактически начало новой торговой войны между США и Китаем. РБК разбирался, насколько жестко парировал Пекин, как торговый конфликт может развиваться дальше и почему Россия может извлечь выгоду из китайско-американских тарифов.

Что сделал Трамп

Трамп ввел 10-процентный адвалорный (от таможенной стоимости) тариф в отношении «всех статей» импорта из КНР. Этот тариф будет применяться дополнительно к любым существующим пошлинам, если таковые имеются в отношении определенных товаров. Президент США обосновал эту меру тем, что Китай является основным источником прекурсоров для производства фентанила — наркотика, вызвавшего в США эпидемию.

За 11 месяцев 2024 года США ввезли китайских товаров на $401 млрд, за 2023 год — на $448 млрд. Торговый дефицит США с Китаем по товарам за январь—ноябрь прошлого года составил около $270 млрд — на столько китайские поставки в Штаты превышают американские в Китай (дефицит превышает $200 млрд ежегодно с 2005-го). Трамп обещал сократить его и возродить американскую промышленность.

Новый трамповский тариф будет действовать неопределенно долго, пока президент не решит его отменить. Указ Трампа сигнализирует о том, что тарифы могут быть подняты в дальнейшем, если КНР введет ответные пошлины (соответствующее решение Пекина вступает в силу 10 февраля).

Правоведы отмечают, что Трамп создал прецедент: впервые тарифные решения юридически основываются на законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года — том самом, который служит основанием для введения экономических санкций, в том числе в отношении России. «Суды традиционно поддерживают право президента вводить чрезвычайные меры, особенно когда они касаются национальной безопасности. Вопрос в том, могут ли это быть тарифы, поскольку до этого IEEPA использовался только для санкций», — цитирует Reuters юриста Wiley Rein Тима Брайтбилла. Трамп использовал IEEPA, чтобы избежать возможных судебных разбирательств и общественных консультаций по поводу вводимых тарифов.

Как ответил Китай

Комиссия Госсовета КНР по тарифам заявила, что односторонние тарифы Трампа нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО) и «подрывают нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США». Она ввела 15-процентный адвалорный тариф на американский уголь и сжиженный природный газ и 10-процентный тариф в отношении еще нескольких десятков статей, включая сырую нефть, легковые автомобили повышенной проходимости с объемом двигателя от 2,5 л, некоторые грузовые автомобили и некоторые сельскохозяйственные машины и оборудование.

Общая стоимость китайского импорта из США за 2024 год, подпавшего сейчас под тарифы КНР, составляет около $14 млрд, следует из расчетов РБК на основе таможенной статистики КНР. Это 8,5% общего импорта американских товаров в Китай. Самые крупные статьи — нефть ($6 млрд за 2024 год), транспортные средства для перевозки людей ($3,1 млрд), СПГ ($2,4 млрд) и уголь (почти $2 млрд). На остальные позиции приходится $0,3 млрд.

Помимо этого, Министерство торговли КНР объявило о введении ограничений на вывоз в любые страны редких металлов (вольфрам, теллур, висмут, индий, молибден). «В интересах защиты национальной безопасности» экспорт определенных продуктов из этих металлов будет возможен только по лицензиям, сообщило министерство. США перестали добывать вольфрам в 2015 году и производить рафинированный висмут в 1997-м, отмечает Reuters.

Ответ Китая выглядит сдержанно, демонстрируя, что он не настроен на раскручивание спирали торговой войны, солидарны опрошенные РБК эксперты. Две страны все еще способны найти компромисс, указывают они. Трамп намерен в ближайшие дни поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщили в администрации американского президента.

Чем обусловлен выбор мишеней Китая

Выбор товарных категорий, подпавших под ответные тарифы, обусловлен стремлением минимизировать ущерб для китайской экономики, говорит ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. Пошлины на нефть, СПГ, уголь из США, с учетом того, что их доля незначительна в общих поставках этих энергоносителей в Китай, приведут к достаточно безболезненной переориентации на альтернативных поставщиков, а умеренный размер этих пошлин является страховкой от краткосрочных скачков цен, говорит эксперт.

Товары автопрома Китай также вполне способен заместить внутренним производством или импортом из других стран, указывает научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Дмитрий Кузнецов.

В импорте нефти и газа Китай в большей мере опирается на поставки из других стран — так, доля импорта американского СПГ в общем объеме импорта Китаем СПГ составляет всего 5% по итогам 2024 года, отмечает заведующая кафедрой международного бизнеса Финансового университета Марина Амурская. Увеличение Китаем пошлин на энергоресурсы касается лишь около $10 млрд — в общем импорте КНР нефти это меньше 2%, газа — менее 4%, говорит заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Павел Кузнецов.

Ответ Китая не является симметричным, говорит Амурская. «Пекин хоть и стал за последнее время достаточно жестко отвечать словами, в первую очередь на выпады Вашингтона, тем не менее, конечно, совершенно не настроен на развязывание активной торговой или любой другой войны. Тем более с Соединенными Штатами, которые являются одним из его приоритетных потребительских рынков», — убежден Кузнецов.

Китайские власти не вводят тарифы на промежуточные товары и компоненты — они выбрали «рациональную стратегию, направленную на минимизацию экономических потерь», замечает Фиранчук. Ограничения на импорт комплектующих и оборудования принесли бы более негативные последствия для экономики страны, так как их сложнее заменить.

Кто выиграет от торговой войны

При повышении барьеров в торговле между двумя странами всегда выигрывают третьи страны, напоминает Дмитрий Кузнецов. Россия вполне может заместить выпадающие из-за тарифов объемы, хотя в текущей ситуации необходимо принимать во внимание санкционные ограничения, которые все-таки негативно влияют на востребованность российских сырьевых товаров в Китае, считает эксперт.

В России Китай в 2024 году закупил энергоресурсов (нефть, нефтепродукты, уголь, газ) на $95 млрд (Россия — крупнейший поставщик нефти и газа в Китай).

От поставок американского СПГ Китай легко сможет отказаться, нарастив объемы из России, а также трубопроводного газа по «Силе Сибири» и трубопроводного газа от других поставщиков (Казахстана, Мьянмы); нефть из США Китай уже заместил на нефть из России и стран ОПЕК, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. «Россия станет главным бенефициаром отказа Китая от американских энергоресурсов», — считает она. «Безусловно, Россия выигрывает от ответных китайских ограничений в отношении указанной группы товаров США», — согласна Амурская.

Россия вряд ли сможет существенно нарастить поставки нефти и СПГ в Китай, осторожен Фиранчук. «Пекин уже давно придерживается политики диверсификации источников энергоресурсов, а российские поставки и без того занимают значительную долю на китайском рынке нефти и угля», — объясняет он. Впрочем, издержки на закупку американской нефти и общее ухудшение торговли с США «могут повысить вероятность того, что китайские компании согласятся приобретать российскую нефть, несмотря на существующие санкционные риски», не исключает он.

Каковы дальнейшие перспективы конфликта

«Торговая война находится в ранней фазе, поэтому вероятность дальнейших тарифов высока», — написала консалтинговая фирма Oxford Economics. Действия администрации США ставят целью снизить взаимозависимость китайской и американской экономик, поэтому торговое противостояние будет усиливаться, считает Амурская.

Дмитрий Кузнецов указывает, что в США введение ограничений происходит проще, чем их отмена: например, пошлины, которые были введены администрацией Трампа в 2018 году, так и не были отменены администрацией Джо Байдена. Если противостояние продолжится, оно, безусловно, скажется негативно на обеих экономиках, однако наглядно увидеть этот эффект в статистике, вероятно, будет сложно: «как правило, эти эффекты даже при таких выраженных повышениях тарифов составляют единицы процентов ВВП и к тому же сильно растянуты во времени».

Скорее всего, Китай и США попробуют найти взаимный компромисс, считает Мильчакова. «С одной стороны, Китай заинтересован в компромиссе, поскольку обойти санкции и пошлины США будет трудно. Поскольку Трамп готов развязать торговый конфликт чуть ли не со всем миром, китайскому бизнесу бежать особо некуда», — говорит она.

«Трамп-бизнесмен сейчас поднимает ставки в переговорах со всем миром. Очевидно, наблюдается и смена приоритетного геополитического противника с России на Китай. Украинская история более не интересна Трампу. Сейчас начинает разыгрываться китайская карта. Здесь и Тайвань, и фентанил, «воровство технологий», «Один пояс, один путь» и, конечно, торговые войны», — резюмирует Павел Кузнецов.