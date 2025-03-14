Где в России находятся запасы редкоземельных металлов. Карта

Трамп заявил, что заинтересован в «огромных запасах» российских редкоземельных металлов. Сколько их месторождений в России, где они находятся и возможно ли сотрудничество при их разработке — в материале РБК

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Одной из самых обсуждаемых тем в медиа в последнее время служат редкоземельные металлы (РЗМ). Это группа из 17 элементов таблицы Менделеева — скандий, иттрий, лантан и 14 лантаноидов. Все они серебристо-белого цвета, пластичные и электропроводные. Природную радиоактивность из всех элементов группы имеет только один из лантаноиндов прометий, поскольку у него нет стабильных изотопов. Остальные редкоземельные элементы (в чистом виде не являются радиоактивными. Однако многие руды, из которых их добывают, содержат примеси радиоактивных элементов. РЗМ используются в энергетике, микроэлектронике, металлургии, машиностроении, в наукоемких и ядерных технологиях, в том числе при производстве вооружений, аэрокосмического оборудования и медицинской техники.

В начале февраля президент США Дональд Трамп предложил сделку с украинскими месторождениями РЗМ в обмен на военную помощь стране, а позднее заявил, что заинтересован и в «огромных запасах» российских редкоземельных металлов. РБК разобрался, в каких регионах сосредоточены запасы руд редкоземельных металлов, особенностях их добычи и перспективах сотрудничества Москвы и Вашингтона в этой сфере.

Запасы России

По данным Минприроды, запасы редкоземельных металлов в России превышают 28 млн т. Согласно последнему государственному отчету (за 2022 год), почти половина, 46%, всех запасов РЗМ находятся в Мурманской области.

Россия обладает значительными запасами РЗМ легкой и средней группы (из них наиболее востребованные — неодим и празеодим, меньше лантан и церий). «Тяжелые» РЗМ (наиболее востребованные из них — диспрозий и тербий) представлены меньше.

Однако именно запасы неодима и празеодима сегодня интересуют государства, которые хотят строить независимую от Китая высокотехнологичную промышленность. Это необходимые материалы для производства сверхсильных магнитов, которые применяются во всей электронной промышленности — от электромобилей до дронов.

Единственное действующее месторождение в России — Ловозерское в Мурманской области, где добывают руду редкоземельных металлов лопарит (содержит ниобий, тантал, цирконий и другие редкоземельные элементы), рассказал РБК Андрей Тренин, гендиректор АО «Аркминерал-Ресурс». Эта компания разрабатывает еще одно из перспективных редкометалльных месторождений — Африкандское. Оно комплексное: основным продуктом добычи будет диоксид титана, а попутно будут извлекаться ниобий, тантал и редкоземельные элементы. Запасы месторождения состояли на государственном балансе до 1972 года: более 50 млн тонн диоксида титана, 300 тыс. тонн ниобия и 860 тыс. тонн тантала. Сейчас завершается геологическое изучение, уточняет Тренин, по итогам которого запасы будут уточнены и вновь поставлены на баланс.

Концентрат из лопаритовой руды производят на Соликамском магниевом заводе (СМЗ) в Пермском крае, который принадлежит «Росатому». Однако на этом этапе производство останавливается — завод выпускает только коллективный концентрат РЗМ, который нуждается в дальнейшем разделении, а затем — в переработке в конечные изделия, например, магниты на основе неодима. Технологии разделительного производства сейчас находятся в стадии разработки, и пока связка «Ловозеро — Соликамск» остается единственным интегрированным, но не завершенным циклом производства РЗМ в России, отмечает эксперт. «Росатом» планировал вложить более 7 млрд руб. в разделительное производство. Производимые на СМЗ из лопаритовых концентратов продукты РЗМ практически целиком отправляются на экспорт, поясняет Владимир Маслобоев, член экспертного совета проектного офиса развития Арктики, советник руководителя Кольского научного центра РАН.

Перспективным, но так и не запущенным проектом остается Томторское месторождение в Якутии, одно из богатейших в мире по содержанию редкоземельных металлов (до 9,5% в руде). Однако оно расположено в труднодоступной зоне, в 400 км от Северного Ледовитого океана, что делает его освоение крайне сложным. Лицензия на разработку была выдана структуре группы «ИСТ» еще в 2013 году, но за прошедшие годы проект так и не был реализован. Главные препятствия — отсутствие технологий переработки, сложная и дорогостоящая логистика (руду планировалось перерабатывать в Краснокаменске, который находится в 5 тыс. км от месторождения), а также протесты местных жителей, обеспокоенных высокой радиоактивностью руд.

Катугинское редкоземельно-ниобий-танталовое месторождение в Забайкальском детально разведано и подготовлено к освоению, но препятствием выступает отсутствие разделительных производств, отмечает Маслобоев.

Другим важным направлением добычи редкоземельных металлов считаются техногенные месторождения — миллионы тонн РЗМ находятся в отвалах апатитовых производств, например, в Хибинской группе месторождений и в хвостах месторождения Олений Ручей, принадлежащего «Северо-Западной фосфорной компании» (группа «Акрон»). Попытки извлечь «редкие земли» из этих отходов предпринимались с 2010-х годов, причем вопрос поднимался на уровне президента. В 2016 году на совещании в Великом Новгороде на заводе «Акрон» Владимир Путин прямо указал на необходимость создания производства РЗМ на его базе, напомнил Тренин. Однако проект так и не был реализован.

В последние годы наблюдается устойчивый рост внутреннего потребления РЗМ. В 2023 году, по данным Минпромторга, оно составило 1,42 тыс. т, а в 2024 году, согласно прогнозам, этот показатель увеличился до 1,5 тыс. т. Ожидается, что в 2025-м потребление достигнет 1,7 тыс. т, а в 2027-м — 2,5 тыс. Глава Минпромторга Антон Алиханов в июле 2024 года заявил, что к 2030 году Россия рассчитывает нарастить выпуск редких и редкоземельных металлов в восемь раз и сократить долю импорта в потреблении до 15%.

Основные разведанные запасы РЗМ содержатся в Китае — по оценкам Геологической службы США (USGS) на 2024 год, это 44 млн т. Спрос на РЗМ в мире растет и продолжит расти, прогнозируют в IEA (International Energy Agency), поэтому эти металлы стали предметом геополитической конкуренции, в первую очередь между Китаем и США. Производство «редких земель» в США по итогам 2024 года составило 45 тыс. т, в Китае — 270 тыс. т, а в России — всего 2,5 тыс. т. Такие оценки приводит USGS.

Как наладить производство

Редкоземельные месторождения в России сложны в разработке: их руды трудно обогащать, а содержание ценных компонентов в них относительно невысокое. Из-за этого добыча требует сложных технологий, а еще на стадии оценки запасов возникают трудности, комментирует Гасан Рамазанов, эксперт Института Гайдара.

По словам Тренина, для успешного развития отечественной промышленности редкоземельных металлов необходимо создать «суверенную отрасль», независимую от Китая и США, а также развить интегрированные проекты, охватывающие полный цикл производства — от добычи до конечных изделий. Для этого необходимо содействие государства, в том числе для полноценной частной отрасли, наравне с государственной, включая налоговые льготы, субсидии и создание инфраструктуры, а также привлечение системного оператора для координации спроса и предложения в отрасли.

Сегодня Китай является единственной страной в мире, обладающей полным циклом производства редкоземельных металлов, включая добычу, переработку и производство конечной продукции, и от него зависят все игроки мирового рынка.

Построение производства полного цикла остается существенным вызовом для России, считает директор консалтинговой компании АТК+ Артем Харитонов. Несмотря на прогнозы кратного роста спроса на РЗМ в мире, оценка инвестиций в развитие собственного комплекса оборудования для добычи и переработки редкоземельной руды вряд ли экономически целесообразно при текущем эффекте масштаба. При выборе сценария «производить или покупать» сейчас частный бизнес будет ориентироваться на Китай, который, даже со всей логистической составляющей, пока предлагает относительно дешевую альтернативу развитию собственных производств. Отрасли необходима корректировка налоговых льгот и льготного кредитования, чтобы обеспечить стабильное производство РЗМ и технологический суверенитет, заявили представители рынка. Потребуются новые стимулы, чтобы решение «производить» стало более очевидным, утверждают они.

Харитонов считает, что Россия в целом способна обеспечивать поставки концентратов РЗМ на внешний рынок. Главный вызов на данном этапе — не само сырье, а передел получения чистых металлов. Решение, по мнению эксперта, возможно за счет создания отечественного перерабатывающего кластера.

Сотрудничество с США и ресурсы в новых регионах

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к совместной работе над добычей и переработкой редкоземельных металлов с зарубежными партнерами, в том числе с Соединенными Штатами. В Кремле пояснили, что из-за действующих санкций Москва не может предложить Вашингтону такое сотрудничество, но заинтересована в нем. «Есть огромные возможности для сотрудничества в самых разных областях на самых разных территориях, обширных территориях России. Включая новые регионы», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Говоря про возможность добычи редких металлов (это более широкая группа, в которую входят в том числе редкоземельные) в новых регионах, в теории можно рассматривать добычу лития на Шевченковском месторождении, отметил Тренин.

Месторождение открыто в 1982 году. Оно находится в поселке Шевченко под Покровском (Красноармейском) в ДНР. Российские военные установили контроль над населенным пунктом в декабре 2024 года.

Из-за необходимости детальной разведки и уточнения запасов, а также разработки технологий извлечениях лития, эта перспектива кажется отдаленной, продолжил эксперт. К отработке месторождения может проявить интерес горнорудный дивизион Росатома («Росатом Недра»), однако пока об этом говорить рано.

Совместная добыча редкоземельных металлов Россией и США на данном этапе развития отношений маловероятна, учитывая позицию новой администрации президента по увеличению производственных мощностей внутри страны для противодействия Китаю, резюмировал Гасан Рамазанов.