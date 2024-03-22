МИД Польши назвал вступление Украины в НАТО предлогом для войны с Россией

Вопрос о приглашении Украины в НАТО сложный и может стать предлогом для войны с Россией, к чему не готова Европа, заявил глава МИД Польши. Москва считает потенциальное членство Киева в альянсе угрозой безопасности

Радослав Сикорский (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Вопрос о приглашении Украины в НАТО сложный, поскольку это может привести к войне с Россией, заявил в интервью Rzeczpospolita глава МИД Польши Радослав Сикорский.

По словам министра, на саммите НАТО в июле вступление Украины в альянс не планируется. На вопрос, будет ли настаивать на ее членстве Варшава, Сикорский ответил: «Вопрос сложный. Это зависит от того, что имеется в виду под приглашением».

Приглашение в НАТО Швеции и Финляндии последовало с одновременным объявлением о гарантиях безопасности, чтобы избежать переходного периода, напомнил Сикорский. «Если бы Украину пригласили и дали ей гарантии безопасности, это было бы предлогом для войны с Россией. Я сомневаюсь, что общественность в большинстве европейских стран, включая Польшу, готова к этому», — заключил министр.

Вместе с тем лидеры стран Евросоюза сегодня приветствовали «прогресс Украины и Молдавии на пути к членству в ЕС» и поручили Совету ЕС «как можно быстрее сформировать переговорные рамки и приступить к их реализации». Об этом говорится в заключении по итогам первого дня саммита в Брюсселе. Грузию, в свою очередь, призвали «добиться прогресса в реализации нерешенных приоритетных реформ».

Через несколько дней после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года президент Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в Евросоюз, летом был получен статус кандидата. Решение о начале соответствующих переговоров, в том числе с Молдавией, было принято в декабре 2023 года. Грузии тогда предоставили статус кандидата на вступление в ЕС.

Украина также закрепила в Конституции стремление к членству в НАТО. В июне 2020 года она получила статус партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP), который позволяет усилить оперативную совместимость ее войск с силами альянса.

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Генсек НАТО Йенс Столтенебрг в ноябре 2023 года счел невозможным вступление Украины в альянс во время проведения российской военной операции. Однако спустя три месяца он заявил , что Киев близок к членству в альянсе «как никогда ранее».

Россия не осуждает возможное вступление Украины в ЕС, однако считает ее потенциальное членство в НАТО угрозой национальной безопасности. В частности, президент Владимир Путин называл планы расширения альянса за счет Киева одной из причин военной операции.