Ле Пен назвала вступление Украины в НАТО угрозой ядерной войны

Поддержка Францией стремления Украины в НАТО выглядит странно, особенно на фоне усугубляющегося экономического кризиса, заявила Ле Пен. Она также отметила, что это чревато новой мировой войной. Москва осуждает любую помощь Киеву

Марин Ле Пен (Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA / ТАСС)

Вступление Украины в НАТО может дестабилизировать ЕС, а также несет угрозу развязывания новой мировой войны, но на этот раз между ядерными державами. Об этом заявила лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Поддерживая вступление Украины в НАТО и ЕС, вы не только серьезно дестабилизируете общую аграрную политику, но и безопасность Европы. Потому что вступление Украины в НАТО фактически приведет к перманентному состоянию войны на границе двух стран с риском перерастания в мировой конфликт между ядерной Россией и альянсом», — сказала она в ходе дебатов в нижней палате парламента Франции.

Она подчеркнула, что разговоры о возможной отправке войск на Украину происходят в период рекордной инфляции в стране, которую также усугубляет украинский конфликт. Вместе с этим Ле Пен отметила, что уже оказанная Киеву помощь во многом не регулируется и призвала усилить контроль.

«Эта война неизбежно закончится переговорами. И задача Франции вместе с союзниками добиться того, чтобы Украина подошла к ним на как можно более выгодной позиции, <...> а не в том, чтобы распространять воинственные заявления», — заключила политик, имея ввиду заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

27 февраля в ходе выступления по итогам саммита в Париже Макрон не исключил отправку западных войск на Украину, но подчеркнул отсутствие консенсуса по этому вопросу среди союзников. Позднее французский лидер уточнил, что сейчас подобные планы не рассматриваются. В правительстве Франции, в свою очередь, объяснили, что в случае отправки военного контингента на Украину обязанностями того стали бы охрана границ, противовоздушная оборона и проведение инструктажей.

Ряд западных стран, в том числе Германия и Великобритания, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили об отсутствии планов по отправке военных на Украину. Некоторые государства в то же время не стали исключать такой возможности.

Так, 9 марта Politico сообщила о создании Францией коалиции стран, готовых к потенциальной отправке своего военного контингента на Украину. По данным издания, эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Не исключил подобного варианта развития событий и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

В Кремле ранее сочли неизбежным конфликт России и НАТО в случае появления контингента альянса на Украине. Вместе с этим глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что в рядах ВСУ уже есть кадровые военнослужащие из Великобритании и Франции.