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Военная операция на Украине ,  
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Ле Пен назвала вступление Украины в НАТО угрозой ядерной войны

Ле Пен: вступление Украины в НАТО грозит ядерной войной с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Поддержка Францией стремления Украины в НАТО выглядит странно, особенно на фоне усугубляющегося экономического кризиса, заявила Ле Пен. Она также отметила, что это чревато новой мировой войной. Москва осуждает любую помощь Киеву
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA / ТАСС)

Вступление Украины в НАТО может дестабилизировать ЕС, а также несет угрозу развязывания новой мировой войны, но на этот раз между ядерными державами. Об этом заявила лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Поддерживая вступление Украины в НАТО и ЕС, вы не только серьезно дестабилизируете общую аграрную политику, но и безопасность Европы. Потому что вступление Украины в НАТО фактически приведет к перманентному состоянию войны на границе двух стран с риском перерастания в мировой конфликт между ядерной Россией и альянсом», — сказала она в ходе дебатов в нижней палате парламента Франции.

Она подчеркнула, что разговоры о возможной отправке войск на Украину происходят в период рекордной инфляции в стране, которую также усугубляет украинский конфликт. Вместе с этим Ле Пен отметила, что уже оказанная Киеву помощь во многом не регулируется и призвала усилить контроль.

«Эта война неизбежно закончится переговорами. И задача Франции вместе с союзниками добиться того, чтобы Украина подошла к ним на как можно более выгодной позиции, <...> а не в том, чтобы распространять воинственные заявления», — заключила политик, имея ввиду заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

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27 февраля в ходе выступления по итогам саммита в Париже Макрон не исключил отправку западных войск на Украину, но подчеркнул отсутствие консенсуса по этому вопросу среди союзников. Позднее французский лидер уточнил, что сейчас подобные планы не рассматриваются. В правительстве Франции, в свою очередь, объяснили, что в случае отправки военного контингента на Украину обязанностями того стали бы охрана границ, противовоздушная оборона и проведение инструктажей.

Ряд западных стран, в том числе Германия и Великобритания, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили об отсутствии планов по отправке военных на Украину. Некоторые государства в то же время не стали исключать такой возможности.

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Так, 9 марта Politico сообщила о создании Францией коалиции стран, готовых к потенциальной отправке своего военного контингента на Украину. По данным издания, эту инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Не исключил подобного варианта развития событий и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

В Кремле ранее сочли неизбежным конфликт России и НАТО в случае появления контингента альянса на Украине. Вместе с этим глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что в рядах ВСУ уже есть кадровые военнослужащие из Великобритании и Франции.

Ле Пен назвала вступление Украины в НАТО угрозой ядерной войны
Ле Пен назвала вступление Украины в НАТО угрозой ядерной войны

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Франция НАТО Военная операция на Украине Марин Ле Пен Россия ядерная война
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