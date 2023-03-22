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Володин заявил о «войне до последнего европейца» из-за снарядов с ураном

Вячеслав Володин: из-за снарядов с ураном есть риск «войны до последнего европейца

Решение Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном может привести к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет страны Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале

По его мнению, после поставок боеприпасов с обедненным ураном Киев может использовать «грязную бомбу» или даже применить тактическое ядерное оружие. В таком случае «назад пути не будет», считает Володин.

«Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава и т.д.) делают все, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца», — заключил спикер Госдумы.

Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках военной помощи Украине передаст ей боеприпасы с обедненным ураном.

«Если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — сказал президент России Владимир Путин, комментируя заявление Голди. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что поставка таких боеприпасов «плохо кончится» для Лондона.

Снаряды с обедненным ураном, несмотря на высокую токсичность и канцерогенность, имеют низкую радиоактивность, объясняли опрошенные РБК эксперты.

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По их словам, такие боеприпасы с большей вероятностью могут пробивать броню современных танков.

Сами снаряды могут использоваться в танках Abrams (американского производства) и Challenger (британского производства). При этом в Пентагоне исключили поставки боеприпасов с обедненным ураном вслед за Великобританией.

Теги
Персоны
Вячеслав Володин Госдума Великобритания Украина уран снаряды

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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