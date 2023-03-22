В Севастополе остановили морской транспорт на фоне сообщений о взрывах

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено, сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — говорится в сообщении.

Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал в своем телеграм-канале, что около 5:00 три украинских морских беспилотника пытались нанести удар по прибрежным бухтам в Севастополе, в итоге все были уничтожены. По его словам, из-за предполагаемых атак артиллерийские бухты Северная, Радиогорка, Графская Пристань были перекрыты для передвижения судов.

О звуках взрывов утром 22 марта сообщают местные жители, пишет телеграм-канал «ЧП Севастополь». 18 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев писал, что на одном из полигонов проходила учебная стрельба, в том числе из гранатометов.

Развожаев сообщил о гибели двоих военных из Севастополя в спецоперации Политика

Утром 22 марта учения в Черном море проводил отряд кораблей Черноморского флота. «Корабельная ударная группа (КУГ) ЧФ в составе фрегата «Адмирал Макаров» сторожевого корабля «Пытливый», малых ракетных кораблей «Вышний Волочек», «Грайворон», ракетных катеров «Р-60» и «Ивановец» выполнила в море артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе флота.

Позже Развожаев подтвердил, что была совершена атака надводных беспилотников, в результате были уничтожены три объекта. «Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», — уточнил он. От взрывов в зданиях на Ленина, 2, и в Доме Москвы повыбивало стекла, пострадавших нет, добавил губернатор.