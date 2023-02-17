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Губернатор Севастополя сообщил о сбитом дроне и бытовом пожаре на корабле

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об атаке дроном ТЭС и бытовом пожаре на корабле
Розетка не выдержала нагрузки на списанном корабле в Стрелецкой бухте, пожар уже потушили, украинская сторона выдает это за «перемогу», рассказал Развожаев. Он добавил, что утром близ Балаклавской ТЭС сбили украинский БПЛА
Михаил Развозжаев
Михаил Развозжаев (Фото: razvozhaev / Telegram)

Силы противовоздушной обороны (ПВО) утром сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС, повреждений нет, станция работает в обычном режиме, заявил в телеграм-канале севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

«Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам», — добавил он.

Кроме того, в ночь на 17 февраля произошел пожар на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле в бухте Стрелецкой, возгорание полностью ликвидировано, но остается задымление. Никто не пострадал, отметил Развожаев. По предварительным данным, пожар начался из-за того, что розетка не выдержала нагрузки бытового обогревателя.

«Информирую, чтобы ципсошники не попытались вывернуть это как свою перемогу», — подчеркнул губернатор Севастополя.

Под «ципсошниками» глава города имеет в виду ЦИПсО — Центр информационно-психологических операций Украины.

Балаклавскую ТЭС открыли весной 2019 года, после начала военной операции севастопольские власти не раз сообщали об атаках на нее украинских дронов.

В конце октября 2022 года в ходе удара беспилотника был незначительно поврежден неработавший трансформатор, пострадавших не было, так как силы ПВО сбили дрон со своей траектории, говорил Развожаев. В конце ноября он рассказал об еще одной попытке атаковать ТЭС. «Наверное, хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось», — добавил он.

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Губернатор Севастополя сообщил о сбитом дроне и бытовом пожаре на корабле
Губернатор Севастополя сообщил о сбитом дроне и бытовом пожаре на корабле

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Севастополь Михаил Развожаев Балаклава ТЭС беспилотники Крым
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