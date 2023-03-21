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На Украине рассказали о «черной магии» России в борьбе с беспилотниками

The Economist: украинцы сообщили, что Starlink блокирует работу терминалов
Россия искусно борется с дронами ВСУ — глушит частоты и задает им неверное направление, а Starlink отказались помочь, сообщил украинский производитель. Но в Киеве рассказали о масштабной реорганизации системы использования БПЛА
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Российская армия применяет чрезвычайно эффективные средства в борьбе с украинскими беспилотниками, из-за чего дронам ВСУ с трудом удается наблюдать за территорией в 15 км от линии боевого соприкосновения, пишет The Economicst со ссылкой на источник в украинской отрасли производства и использования беспилотников.

«Русские очень, очень хороши в том, что они делают <...>. «Они занимаются черной магией в электромагнитной защите. Они могут глушить частоты, подделывать gps, отправлять беспилотник на неправильную высоту, так что он просто упадет с неба», — рассказал источник. Другой неназванный эксперты, который сам наблюдал за действиями беспилотников, заявил изданию, что сейчас украинские дроны пытаются действовать на расстоянии более 15 км вглубь российских позиций.

При этом работу спутников Starlink Илона Маска подавить непросто, пишет газета, украинская армия первоначально полагалась на поставленные SpaceX терминалы для управления своими дронами, в том числе — морскими. Однако теперь Starlink с помощью определения геопозиции блокирует использование своих спутников в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, а также над водой и при перемещении беспилотника со скоростью выше 100 км в час, рассказал The Economist источник в украинской военной разведке.

«Вы крепите его на лодку в море, и он просто перестанет работать», — пояснил собеседник.

В связи с этим украинские разработчики дронов вынуждены размещать другие, более дорогие средства связи, причем нередко на одном беспилотнике размещено несколько систем.

Для разведывательных целей Украина использует в основном западные беспилотники. В то же время ударные дроны, число которых значительно меньше — преимущественно украинского производства. Как рассказал украинский вице-премьер Михаил Фёдоров, ответственный за программу БПЛА, власти предприняли ряд реформ, армия завершила масштабную реорганизацию — формирование 60 новых эскадрилий ударных беспилотников — как минимум по одной в каждой бригаде, с отдельным штабом и командирами. Кроме того, военная доктрина Украины была обновлена, туда добавили засекреченные статьи с руководящими принципами по использованию дронов.

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В конце декабря 2022 года президент Владимир Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Документ предусматривает развитие серийного производства беспилотных авиасистем и их комплектующих, подготовку кадров для разработки, выпуска и использованию БПЛА, стимулирование спроса на дроны и развитие необходимой инфраструктуры.

Опыт боев на Украине показал, что использование дронов стало «практически повсеместным», говорил Путин. «Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию, передаваемую с беспилотников, должна быть у каждого бойца», — поручил он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина дроны беспилотники радиоэлектронные технологии ПВО Starlink Илон Маск
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