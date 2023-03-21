Глава Крыма заявил, что ситуация в Джанкое «полностью под контролем»
Ситуация в Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, находится под контролем, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального правительства. Его слова приводит «РИА Новости».
«Серьезных никаких повреждений нет. Это локальная ситуация. Прошу не обращать внимания на фейки, которые разгоняет украинская пропаганда. Ситуация полностью под контролем», — сказал Аксенов. Он также добавил, что в Джанкое начали восстанавливать инфраструктуру, поврежденную из-за атаки украинских беспилотников.
20 марта город Джанкой на севере Крыма попытались атаковать украинские беспилотники. Один человек получил ранение. В городе сработала система ПВО.