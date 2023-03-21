Глава Крыма заявил, что ситуация в Джанкое «полностью под контролем»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 82,37 (+0,91) Инвестиции, 20 мар, 17:26 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 77,24 (+0,64) Инвестиции, 20 мар, 17:26
«Белуга» может выплатить рекордные дивиденды. Стоит ли брать ее бумаги Pro, 14:39
Тайвань раскритиковал Китай за попытки урегулировать конфликт на Украине Политика, 14:38
Путин присудил Сергею Полунину премию для молодых деятелей культуры Политика, 14:35
На Украине рассказали о «черной магии» России в борьбе с беспилотниками Политика, 14:31
Карпин заявил, что не держится за место главного тренера сборной России Спорт, 14:29
Брянский губернатор сообщил об атаке дронов ВСУ на нефтепровод «Дружба» Политика, 14:27
Экс-президент Польши исключил завершение конфликта на Украине в 2023 году Политика, 14:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:24
Константинопольский патриарх допустил создание новой церкви в Литве Общество, 14:19
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 14:16
Верховный суд назвал условие для «законной» сдачи военными в плен Политика, 14:15
Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете Су-25 в ДНР Политика, 14:15
Продукт сделан для разных аудиторий. Какой дизайн понравится всем Pro, 14:13
Минфин Германии предложил выделять регионам меньше денег Экономика, 13:58
Политика ,  
0 

Глава Крыма заявил, что ситуация в Джанкое «полностью под контролем»

Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:kryuchkovoleg / Telegram Фото:mi_iz_jankoia / VK

Ситуация в Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, находится под контролем, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального правительства. Его слова приводит «РИА Новости».

«Серьезных никаких повреждений нет. Это локальная ситуация. Прошу не обращать внимания на фейки, которые разгоняет украинская пропаганда. Ситуация полностью под контролем», — сказал Аксенов. Он также добавил, что в Джанкое начали восстанавливать инфраструктуру, поврежденную из-за атаки украинских беспилотников.

20 марта город Джанкой на севере Крыма попытались атаковать украинские беспилотники. Один человек получил ранение. В городе сработала система ПВО.

Глава Крыма заявил, что ситуация в Джанкое «полностью под контролем»
Video

Теги
Крым Джанкой Сергей Аксенов
Материалы по теме
Как выглядела атака беспилотников в Джанкое. Видео
Политика
В Джанкое ввели режим ЧС после атаки дронов
Политика
СК назвал целью атаки беспилотников в Джанкое гражданские объекты
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter