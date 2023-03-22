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Павел заявил о ревизии отношений с Китаем

Президент Петр Павел: Чехия и Германия проводят ревизию отношений с Китаем
Все будет зависеть от поддержки Китаем России, отметил Петр Павел. 20 марта китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом, который продлился три дня
Президент Чехии Петр Павел и канцлер Германии Олаф Шольц
Президент Чехии Петр Павел и канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images Europe)

Чехия и Германия пересматривают отношения с Китаем, заявил чешский президент Петр Павел по итогам визита в Берлин, сообщает портал Novinky.cz.

«Еще одной важной темой [встреч] были отношения с Китаем, которые проходят ревизию здесь [в Чехии] и в Германии», — сказал глава государства.

Все зависит от того, насколько Пекин будет поддерживать Москву, отметил Павел. «Убежден, что любая политика должна быть единой по отношению к Китаю», — добавил он.

По словам президента, в ходе переговоров с немецким руководством обсуждалась также необходимость сохранения единства в поддержке Украины. «Германия готова к долгосрочной поддержке Украины. Это сигнал, который должны услышать и другие страны», — считает Павел.

20 марта китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом, который продлился три дня. Глава Китая пообщался с российским президентом Владимиром Путиным. Это первый его зарубежный визит после переизбрания на третий срок. Си Цзиньпин объяснил свой выбор «исторической логикой». «Потому что мы являемся друг другу крупнейшими соседними державами. Мы также являемся всесторонними стратегическими партнерами», — пояснил он.

По итогам визита глава Китая назвал отношения с Россией образцовым примером. В совместном заявлении глав государств отмечается, что отношения Москвы и Пекина вступают в новую эпоху, стороны рассматривают друг друга как приоритетных партнеров и взаимодействуют на равных. Россия и Китай считают, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо «уважать легитимные озабоченности всех стран в области безопасности и предотвращать формирование блокового противостояния, прекратить действия, способствующие дальнейшему разжиганию». «Ответственный диалог» стороны назвали «оптимальным путем для устойчивого урегулирования украинского кризиса». Путин не исключил, что китайский мирный план может лечь в основу решения украинского кризиса.

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