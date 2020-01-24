Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже
Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Один из подозреваемых — первый секретарь консульского отдела посольства России в Болгарии. Его имя болгарская прокуратура не уточнила, должность первого секретаря в посольстве занимают восемь человек. По данным следователей, он занимался разведывательной деятельностью с 2017 года по настоящее время, интересуясь механизмами избирательного процесса в стране.
Другой россиянин является сотрудником Торгового представительства Российской Федерации в Софии, он собирал информацию по энергетике. Разведывательную деятельность, утверждают следователи, он вел с октября 2018 года. «Для осуществления своей незаконной деятельности российский представитель установил контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации в этой области», — сообщили в прокуратуре.
Расследование ведется в досудебном порядке, поскольку привлечь их к уголовной ответственности нельзя из-за дипломатического иммунитета. Генпрокурор страны Иван Гешев уведомил о действиях прокуратуры МИД Болгарии.
РБК направил запрос в посольство России в Софии.