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Политика ,  
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Против двух российских дипломатов в Болгарии завели дело о шпионаже

Российских дипломатов обвиняют в сборе разведывательной информации о выборах в Болгарии и энергетике страны. Аналогичное дело в октябре привело к взаимной высылке дипломатов
Посольство РФ в Болгарии (Фото: Игорь Ленкин / ТАСС)

Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Один из подозреваемых — первый секретарь консульского отдела посольства России в Болгарии. Его имя болгарская прокуратура не уточнила, должность первого секретаря в посольстве занимают восемь человек. По данным следователей, он занимался разведывательной деятельностью с 2017 года по настоящее время, интересуясь механизмами избирательного процесса в стране.

Другой россиянин является сотрудником Торгового представительства Российской Федерации в Софии, он собирал информацию по энергетике. Разведывательную деятельность, утверждают следователи, он вел с октября 2018 года. «Для осуществления своей незаконной деятельности российский представитель установил контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации в этой области», — сообщили в прокуратуре.

Расследование ведется в досудебном порядке, поскольку привлечь их к уголовной ответственности нельзя из-за дипломатического иммунитета. Генпрокурор страны Иван Гешев уведомил о действиях прокуратуры МИД Болгарии.

РБК направил запрос в посольство России в Софии.

Осенью 2019 года прокуратура Болгарии уже заявляла, что подозревает в шпионаже еще одного российского дипломата, также занимающего должность первого секретаря. Он покинул территорию страны. 5 декабря Россия в ответ объявила персоной нон грата советника посольства Болгарии в Москве.

В начале сентября София обвинила в шпионаже председателя движения «Русофилы» Николая Малинова. По данным прокуратуры, он собирал данные о болгарской внешней политике для общества «Двуглавый орел», руководителем которого является бизнесмен Константин Малофеев. Дело было заведено в преддверии региональных выборов, из-за чего «Русофилы» охарактеризовали его как попытку помешать пророссийским политикам.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Любовь Порываева
Теги: Болгария, расследование, шпионаж
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