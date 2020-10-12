Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов

В ответ на высылку сотрудников российского диппредставительства из Болгарии МИД принял зеркальные меры против двух болгарских дипломатов

Атанас Крыстин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

МИД России объявил, что два болгарских дипломата объявлены персонами нон грата. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Данный шаг является ответной «зеркальной» мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре сего года двоих заместителей торгового представителя России в Софии», — отметила пресс-служба МИДа.

Прокуратура Болгарии 23 сентября объявила, что собрала доказательства разведывательной деятельности в пользу Москвы двух российских дипломатов. В ведомстве уточнили, что двое россиян, обладающих дипломатическим статусом, с 2016 года собирали секретную информацию о планах модернизации болгарской армии и военной техники.

В сообщении отмечено, что уголовное дело в отношении двух российских граждан было приостановлено на основании Венской конвенции — они являются неприкосновенными лицами. Позже министр иностранных дел Екатерина Захариева заявила, что обвиненные дипломаты объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию Болгарии в течение 72 часов.