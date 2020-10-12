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Политика ,  
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Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов

В ответ на высылку сотрудников российского диппредставительства из Болгарии МИД принял зеркальные меры против двух болгарских дипломатов
Атанас Крыстин
Атанас Крыстин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

МИД России объявил, что два болгарских дипломата объявлены персонами нон грата. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Данный шаг является ответной «зеркальной» мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре сего года двоих заместителей торгового представителя России в Софии», — отметила пресс-служба МИДа.

Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже
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Прокуратура Болгарии 23 сентября объявила, что собрала доказательства разведывательной деятельности в пользу Москвы двух российских дипломатов. В ведомстве уточнили, что двое россиян, обладающих дипломатическим статусом, с 2016 года собирали секретную информацию о планах модернизации болгарской армии и военной техники.

В сообщении отмечено, что уголовное дело в отношении двух российских граждан было приостановлено на основании Венской конвенции — они являются неприкосновенными лицами. Позже министр иностранных дел Екатерина Захариева заявила, что обвиненные дипломаты объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию Болгарии в течение 72 часов.

Посольство не увидело доказательств для высылки дипломатов из Болгарии
Политика
Фото:Reinhard Kaufhold / dpa / ТАСС

Посольство России в Болгарии тогда заявило, что не получило доказательства, подтверждающие занятие высланных дипломатов не совместимой с их должностями деятельностью. «Доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, не совместимой с их статусом, представлено не было», — заявили в посольстве.

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Это была уже вторая за 2020 год высылка российских дипломатов из Болгарии.

В январе в шпионаже также были обвинены два российских дипломата, их объявили персонами нон грата. МИД вручил соответствующие ноты, отметив, что у России остается право принять ответные меры.

Болгарская прокуратура заявила тогда, что в отношении двух российских граждан начато досудебное расследование (к уголовной ответственности их нельзя привлечь из-за дипломатического иммунитета).

Автор
Владислав Гордеев
Болгария дипломаты шпионаж высылка дипломатов
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МИД пообещал ответные меры после высылки дипломатов из Болгарии
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Посольство не увидело доказательств для высылки дипломатов из Болгарии
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Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже
Политика
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