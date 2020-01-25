Москва сочла провокацией высылку дипломатов из Болгарии

Решение Софии последовало после того, как двух российских дипломатов обвинили в шпионаже. МИД России заявил об отсутствии вразумительных объяснений и пообещал ответные меры

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«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — говорится в сообщении российского МИДа.

Ведомство также заявило, что никаких вразумительных объяснений со стороны болгарской стороны не было предоставлено. «Оставляем за собой право принять ответные меры», — сказано в сообщении.

Новый виток дипломатического скандала между странами разразился после того, как прокуратура Болгарии накануне объявила о возбуждении против двух российских дипломатов дела о шпионаже. Им вменяют сбор разведывательной информации о выборах в Болгарии и энергетическом секторе страны. Один из них — первый секретарь консульского отдела посольства России в Болгарии, второй — сотрудник Торгового представительства Российской Федерации в Софии. Их имена болгарская прокуратура не называет. МИД Болгарии следом вручил российскому послу ноты об объявлении двух сотрудников дипмиссии персонами нон грата.

Аналогичное дело в октябре минувшего года привело к взаимной высылке дипломатов. Тогда Болгария обвинила в шпионаже другого российского дипломата, который также занимал пост первого секретаря. Он покинул страну, Россия в ответ выслала советника болгарского посольства в Москве.