Путин назвал день, когда привьется от коронавируса

Ввести себе вакцину от COVID-19 президент намерен 23 марта. По словам Дмитрия Пескова, вакцинация Путина не планируется в качестве «публичного мероприятия»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 уже 23 марта. Об этом он заявил, выступая на совещании по вопросам вакцинации.

«Я сам намерен сделать это завтра», — сказал Путин (трансляцию вел РБК).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что вакцинация главы государства не станет «публичным мероприятием». Отвечая на вопрос о том, какой именно вакциной будет привит Путин, Песков сказал, что это будет один из трех разработанных в России препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

«Все надежные и хорошие», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

«Российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты», — сказал в ходе совещания в понедельник сам Путин.