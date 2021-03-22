Путин назвал день, когда привьется от коронавируса
Президент России Владимир Путин намерен сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 уже 23 марта. Об этом он заявил, выступая на совещании по вопросам вакцинации.
«Я сам намерен сделать это завтра», — сказал Путин (трансляцию вел РБК).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что вакцинация главы государства не станет «публичным мероприятием». Отвечая на вопрос о том, какой именно вакциной будет привит Путин, Песков сказал, что это будет один из трех разработанных в России препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».
«Все надежные и хорошие», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
«Российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты», — сказал в ходе совещания в понедельник сам Путин.