Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
Единороссы внесут поправки о врачебном осмотре по интернету при эпидемии Политика, 00:32 В Италию прибыл первый самолет ВКС России для помощи в борьбе с вирусом Общество, 00:02 У России появился план по снижению выбросов парниковых газов до 2050 года Бизнес, 00:00 Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии Политика, 22 мар, 23:43 В Сирии выявили первый случай заражения коронавирусом Общество, 22 мар, 23:25 Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ из-за вируса Общество, 22 мар, 22:57 В Греции введут комендантский час из-за распространения коронавируса Общество, 22 мар, 22:57 Американский сенатор от штата Кентукки заразился новым коронавирусом Общество, 22 мар, 22:40 Олимпийская чемпионка Нильссон сменит лыжи на биатлон Спорт, 22 мар, 22:18 Черчесов допустил возвращение Кокорина в сборную России Спорт, 22 мар, 22:16 Песков сообщил об отсутствии планов переводить Путина на удаленную работу Политика, 22 мар, 22:07 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 марта Общество, 22 мар, 22:02 ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися Политика, 22 мар, 21:47 Меркель решила уйти на карантин после контакта с инфицированным врачом Общество, 22 мар, 21:30
Политика ,  
0 

Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии

В его штабе заявили о поддержке 56% избирателей по итогам подсчета голосов на всех участках, однако ЦИК пока не объявил официальные результаты. С победой Аслана Бжанию поздравил исполняющий обязанности президента Валерий Бганба
Аслан Бжания (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования. Об этом говорится на сайте абхазского кабмина.

В штабе Бжании заявили, что он набрал 56,85% голосов после подсчета бюллетеней на всех избирательных участках, сообщает ТАСС.

Там уточнили, что его поддержали более 52 тыс. избирателей. Основной соперник Бжании, министр экономики Адгур Ардзинба, по информации штаба, набрал лишь 35,44%. ЦИК пока не объявлял официальные результаты, но признал выборы состоявшимися.

В Абхазии начались повторные выборы президента
Политика

Ардзинба при этом поздравил Бжанию с победой и пообещал помогать ему. «Что касается меня как кандидата в президенты: все те идеи, о которых говорили во время предвыборной кампании <...> на благо Абхазии будут реализовываться», — заявил министр экономики (цитата по ТАСС).

Повторные выборы в Абхазии прошли после отставки Рауля Хаджимбы в январе, который стал президентам по итогам выборов в августе 2019 года. Поводом для его решения стали массовые протесты, участники которых требовали пересмотреть итоги голосования.

Незадолго до голосования Бжания попал в больницу. Ему стало плохо на границе по пути на встречу в Гудаутском районе Абхазии, куда он ехал Сочи. Политика госпитализировали, 3 марта Бжания вышел из комы. Представитель его штаба со ссылкой на Генпрокуратуру утверждала, что его могли отравить. Из больницы Бжанию выписали 11 марта. Абхазия потребовала у России расследовать его возможное отравление.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Абхазия, выборы президента
Материалы по теме
Кандидат в президенты Абхазии выписался из больницы после отравления
Политика
В Абхазии начались повторные выборы президента
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter