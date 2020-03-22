В Абхазии начались повторные выборы президента

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

На территории Абхазии началось голосование на президентских выборах, передает «АпсныПресс».

На территории республики работу начали 152 избирательных участка. Еще два участка открылись за пределами страны — в Москве и Черкесске.

На президентский пост претендуют три кандидата, уточняет агентство. Среди них — лидер оппозиции Аслан Бжания, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и экс-министр экономики Адгур Ардзинба.

10 января Верховный суд Абхазии аннулировал итоги предыдущих президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019 года. Это произошло на фоне захвата президентского дворца в Сухуме оппозицией и ее требований отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы.