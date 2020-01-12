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Президент Абхазии ушел в отставку

Рауль Хаджимба покинул свой пост на фоне продолжающихся в республике акций протеста
Рауль Хаджимба (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку. Об этом протестующим в центре Сухума сообщил бывший глава правительства Сергей Шамба, сообщает агентство ТАСС. Он подтвердил эту информацию РБК.

Источник РБК, близкий к абхазским властям, также подтвердил, что Хаджимба покинул свой пост.

Сам Хаджимба в комментарии агентству «Интерфакс» заявил, что не знает, будет ли он участвовать в новых президентских выборах. «Жизнь покажет», — отметил он.

Формально утвердить отставку президента должен парламент Абхазии. Посвященное этому вопросу заседание законодатели рассчитывают провести в понедельник, сообщил агентству «РИА Новости» спикер парламента Валерий Кварчия.

Пока нет информации, кто будет исполняющим обязанности президента Абхазии до новых выборов. Как сообщил Шамба, по Конституции возглавить страну должен премьер-министр Валерий Бганба. О переходе власти к премьеру сообщил агентству ТАСС и вице-президент Аслан Барциц, признавший, что не может быть и.о. президента.

Сам Бганба заявил «Интерфаксу», что считает главным сейчас стабилизировать ситуацию в Абхазии и провести новые выборы.

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Заявление главы государства прозвучало на фоне новых акций протеста в столице, которые последовали за встречей Хаджимбы с лидерами оппозиции при посредничестве заместителя секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева. Как тогда заявил глава блока оппозиционных партий Аслан Бжания, он передал президенту требование немедленной отставки. Как указывал Бжания, ответ оппозиция рассчитывала получить в ближайшее время.

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Вечером в воскресенье около тысячи сторонников оппозиции собрались в центре Сухума и заявили, что рассчитывают получить ответ Хаджимбы. Один из лидеров оппозиции Ахра Авидзба заявил собравшимся, что «на размышление президенту давали два часа, которые истекли около 18:00 мск». В этой связи оппоненты главы государства двинулись к государственной даче, где в последние дни находился Хаджимба, сообщает «Кавказский узел».

Массовые акции протеста в республике начались после того, как парламент Абхазии согласился с требованиями оппозиции отменить результаты президентских выборов в сентябре, победу на которых одержал Хаджимба. За этим последовал захват оппонентами здания администрации президента в Сухуме, а также решение кассационной коллегии Верховного суда Абхазии, аннулировавшего результаты голосования в сентябре.

В воскресенье ЦИК Абхазии назначила новые выборы президента на 22 марта.

Авторы: Артем Филипенок, Евгения Кузнецова
Теги: Абхазия, Рауль Хаджимба
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