Президент Абхазии ушел в отставку

Рауль Хаджимба покинул свой пост на фоне продолжающихся в республике акций протеста

Рауль Хаджимба (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку. Об этом протестующим в центре Сухума сообщил бывший глава правительства Сергей Шамба, сообщает агентство ТАСС. Он подтвердил эту информацию РБК.

Источник РБК, близкий к абхазским властям, также подтвердил, что Хаджимба покинул свой пост.

Сам Хаджимба в комментарии агентству «Интерфакс» заявил, что не знает, будет ли он участвовать в новых президентских выборах. «Жизнь покажет», — отметил он.

Формально утвердить отставку президента должен парламент Абхазии. Посвященное этому вопросу заседание законодатели рассчитывают провести в понедельник, сообщил агентству «РИА Новости» спикер парламента Валерий Кварчия.

Пока нет информации, кто будет исполняющим обязанности президента Абхазии до новых выборов. Как сообщил Шамба, по Конституции возглавить страну должен премьер-министр Валерий Бганба. О переходе власти к премьеру сообщил агентству ТАСС и вице-президент Аслан Барциц, признавший, что не может быть и.о. президента.