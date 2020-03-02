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Кандидата в президенты Абхазии госпитализировали в Сочи

Аслан Бжания (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС )

В одну из больниц Сочи доставили кандидата в президенты Абхазии депутата народного собрания Аслана Бжанию. Об этом сообщается на сайте кабмина Абхазии.

Отмечается, что исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поручил министру здравоохранения и социального обеспечения содействовать оперативному оказанию медпомощи.

ТАСС со ссылкой на предвыборный штаб Бжании передает, что его перевели из Сочи в клинику Краснодара. Источник «РИА Новости», близкий к кандидату, сообщил, что Бжанию ввели в медикаментозную кому. Источник «Интерфакса» пояснил, что это сделали для транспортировки в Краснодар.

Представитель предвыборного штаба Аслана Бжании Мадина Бганба сообщила РБК, что Бжания находится в стабильном состоянии. По ее словам, он ехал из Сочи на встречу в Гадаутском районе, на границе ему стало плохо, в связи с чем он был вынужден вернуться обратно.
«Учитывая, что с ним происходило в апреле прошлого года, конечно, среди сторонников Бжании первой рассматривается версия об отравлении. Но на сегодняшний день мы не можем точно сказать», — добавила Бганба.

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После госпитализации политика исполняющий обязанности президента Абхазии провел разговор с заместителем председателя Совбеза России Рашидом Нургалиевым. Валерий Бганба попросил Нургалиева оказать содействие в доследственной проверке обстоятельств госпитализации Бжании.

РБК направил запрос в министерство здравоохранения Краснодарского края.

Новые выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. Этому предшествовало решение кассационной коллегии Верховного суда Абхазии аннулировать результаты голосования в сентябре 2019 года. Это было одним из главных требований оппозиции, выступавшей против президента Рауля Хаджимбы.

На весенние выборы в этом году ЦИК Абхазии зарегистрировал трех кандидатов в президенты — лидера оппозиции Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и экс-министра экономики Адгура Ардзинбу.

Весной 2019 года перед прошлыми президентскими выборами Бжанию и двух его охранников госпитализировали в одну из московских больниц. Соратники депутата утверждали, что он был отравлен.

Теги: Абхазия, кандидат в президенты, госпитализация, Сочи, новости РБК
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