Кандидата в президенты Абхазии госпитализировали в Сочи

Аслан Бжания (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС )

В одну из больниц Сочи доставили кандидата в президенты Абхазии депутата народного собрания Аслана Бжанию. Об этом сообщается на сайте кабмина Абхазии.

Отмечается, что исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поручил министру здравоохранения и социального обеспечения содействовать оперативному оказанию медпомощи.

ТАСС со ссылкой на предвыборный штаб Бжании передает, что его перевели из Сочи в клинику Краснодара. Источник «РИА Новости», близкий к кандидату, сообщил, что Бжанию ввели в медикаментозную кому. Источник «Интерфакса» пояснил, что это сделали для транспортировки в Краснодар.

Представитель предвыборного штаба Аслана Бжании Мадина Бганба сообщила РБК, что Бжания находится в стабильном состоянии. По ее словам, он ехал из Сочи на встречу в Гадаутском районе, на границе ему стало плохо, в связи с чем он был вынужден вернуться обратно.

«Учитывая, что с ним происходило в апреле прошлого года, конечно, среди сторонников Бжании первой рассматривается версия об отравлении. Но на сегодняшний день мы не можем точно сказать», — добавила Бганба.