Абхазия потребовала у России расследовать сведения об отравлении политика

После госпитализации фаворита предстоящих выборов в Абхазии и.о. президента республики выступил с резким заявлением и призвал российскую Генпрокуратуру возбудить уголовное дело по подозрению в отравлении Аслана Бжании

Валерий Бганба (Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости)

В среду на сайте кабинета министров Абхазии было опубликовано сообщение о состоявшейся встрече исполняющего обязанности президента Валерия Бганбы с послом России Алексеем Двиняниным. Бганба обратился к дипломату с речью, где назвал «неприкрытой попыткой дестабилизации» опубликованную в российских СМИ информацию об отравлении депутата абхазского парламента, кандидата в президенты Аслана Бжании.

Исполняющий обязанности президента потребовал от России передать следственной группе генпрокуратуры Абхазии «все имеющиеся факты в данных изданиях, медицинские заключения для проведения доследственной проверки», а также призвал Генпрокуратуру России возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления депутата Бжании на территории России. «Невыполнение наших требований будем расценивать как недружественный акт в отношении Республики Абхазия и оставляем за собой право на действия по защите суверенитета и граждан Республики Абхазия», — такой цитатой заканчивается сообщение о встрече с послом.

Представитель посольства России в Абхазии подтвердил РБК, что встреча Двинянина с исполняющим обязанности президента состоялась утром 4 марта, после чего посол вместе с Бганбой принял участие в торжественных мероприятиях в честь первого президента республики Владислава Ардзинбы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РБК о приемлемости заявлений абхазской стороны, сообщил, что «обращение по дипломатическим каналам будет доведено до Смоленской площади, будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано».

«Пока не понятно, что стало причиной такого резкого заявления. Возможно, исполняющего обязанности президента дезинформировали», — заявил РБК координатор социальной платформы «Будущее Абхазии», действительный госсоветник России Инал Ардзинба. «Россия первой в мире признала независимость Абхазии, является главным стратегическим партнером страны, не стоит манипулировать этой темой, особенно по надуманным поводам», — считает он.