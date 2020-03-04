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Политика ,  
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Абхазия потребовала у России расследовать сведения об отравлении политика

После госпитализации фаворита предстоящих выборов в Абхазии и.о. президента республики выступил с резким заявлением и призвал российскую Генпрокуратуру возбудить уголовное дело по подозрению в отравлении Аслана Бжании
Валерий Бганба (Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости)

В среду на сайте кабинета министров Абхазии было опубликовано сообщение о состоявшейся встрече исполняющего обязанности президента Валерия Бганбы с послом России Алексеем Двиняниным. Бганба обратился к дипломату с речью, где назвал «неприкрытой попыткой дестабилизации» опубликованную в российских СМИ информацию об отравлении депутата абхазского парламента, кандидата в президенты Аслана Бжании.

Исполняющий обязанности президента потребовал от России передать следственной группе генпрокуратуры Абхазии «все имеющиеся факты в данных изданиях, медицинские заключения для проведения доследственной проверки», а также призвал Генпрокуратуру России возбудить уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления депутата Бжании на территории России. «Невыполнение наших требований будем расценивать как недружественный акт в отношении Республики Абхазия и оставляем за собой право на действия по защите суверенитета и граждан Республики Абхазия», — такой цитатой заканчивается сообщение о встрече с послом.

Представитель посольства России в Абхазии подтвердил РБК, что встреча Двинянина с исполняющим обязанности президента состоялась утром 4 марта, после чего посол вместе с Бганбой принял участие в торжественных мероприятиях в честь первого президента республики Владислава Ардзинбы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РБК о приемлемости заявлений абхазской стороны, сообщил, что «обращение по дипломатическим каналам будет доведено до Смоленской площади, будет доложено руководству страны и будет соответствующим образом проанализировано».

«Пока не понятно, что стало причиной такого резкого заявления. Возможно, исполняющего обязанности президента дезинформировали», — заявил РБК координатор социальной платформы «Будущее Абхазии», действительный госсоветник России Инал Ардзинба. «Россия первой в мире признала независимость Абхазии, является главным стратегическим партнером страны, не стоит манипулировать этой темой, особенно по надуманным поводам», — считает он.

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О том, что Бжания был отравлен, вечером 3 марта, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах на Кубани. О госпитализации кандидата в президенты (выборы назначены на 22 марта) стало известно 2 марта. Он был доставлен в больницу в Краснодаре из Сочи, где почувствовал себя плохо. Как сообщал РБК его представитель, Бжания ехал из Сочи на встречу в Гадаутском районе, на границе ему стало плохо, и он был вынужден вернуться обратно. Позже политик был перевезен в Краснодар и помещен в местную реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. 3 марта Бжания вышел из состояния комы.

Пресс-служба абхазского Минздрава сообщила сегодня, что у политика диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония.

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Бжания во второй раз попадает в больницу незадолого до выборов. Он собирался принять участие в июльских выборах в президенты, но был госпитализирован. Сторонники политика тогда тоже утверждали, что он был отравлен. По состоянию здоровья Бжания не смог принять участие в выборах, они были перенесены на август. Победу тогда одержал действующий президент Рауль Хаджимба, но в январе этого года он подал в отставку в ответ на акции протеста, после чего были объявлены новые выборы. В них, помимо Бжании, примут участие экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и бывший министр экономики Адгур Ардзинба.

Россия признала независимость Абхазии в 2008 году, Грузия ее не признает.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Абхазия, протест, президентские выборы, Посольство России
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