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Политика ,  
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Кандидат в президенты Абхазии выписался из больницы после отравления

Аслан Бжания (Фото: Игорь Онунин / ТАСС)

В среду кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был выписан из Краснодарской больницы, сообщила РБК представитель его избирательного штаба Мадина Бганба.

По ее словам, изначально Бжания планировал направиться в Абхазию, однако позже его планы изменились, и теперь он намерен выехать в Москву для проведения ряда встреч.

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«Сейчас он себя чувствует хорошо. Причиной госпитализации стало отравление лекарственными препаратами — такое заключение выдала генпрокуратура со ссылкой на врачей больницы», — сказала она.

О госпитализации Бжании стало известно в начале марта. Сторонники политика не исключали, что причиной тому стало отравление. После госпитализации политика исполняющий обязанности президента Абхазии попросил заместителя председателя Совбеза России Рашида Нургалиева оказать содействие в доследственной проверке обстоятельств госпитализации Бжании.

Бжания уже не в первый раз попадает в больницу во время предвыборной кампании. Так, в июле 2019 года он планировал участвовать в президентской гонке, однако был госпитализирован и не смог по состоянию здоровья вести кампанию. Выборы были перенесены на август, и победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба. Позднее, в январе, он был вынужден подать в отставку из-за массовых акций протеста и требования демонстрантов провести новые выборы в стране.

Теги: Абхазия, президент, больница, новости РБК
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