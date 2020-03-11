Кандидат в президенты Абхазии выписался из больницы после отравления

Аслан Бжания (Фото: Игорь Онунин / ТАСС)

В среду кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был выписан из Краснодарской больницы, сообщила РБК представитель его избирательного штаба Мадина Бганба.

По ее словам, изначально Бжания планировал направиться в Абхазию, однако позже его планы изменились, и теперь он намерен выехать в Москву для проведения ряда встреч.

«Сейчас он себя чувствует хорошо. Причиной госпитализации стало отравление лекарственными препаратами — такое заключение выдала генпрокуратура со ссылкой на врачей больницы», — сказала она.

О госпитализации Бжании стало известно в начале марта. Сторонники политика не исключали, что причиной тому стало отравление. После госпитализации политика исполняющий обязанности президента Абхазии попросил заместителя председателя Совбеза России Рашида Нургалиева оказать содействие в доследственной проверке обстоятельств госпитализации Бжании.