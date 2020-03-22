ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии признала выборы президента в республике состоявшимися. Об этом заявил глава комиссии Тамаз Гогия, передает «РИА Новости».

«Явка состоялась, мы превысили предел. Выборы состоялись», — сказал он. Гогия отметил, что жалоб о нарушениях не поступало.

Он рассказал, что окончательные данные по явке избирателей будут известны 23 марта в 11:00 мск.

Пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа сообщала, что к 18:00 мск явка составила 58,85%, что выше необходимого порога более чем на 8%. В 20:00 мск в Абхазии закрылись все 154 избирательных участка. «АпсныПресс» сообщает, что, по предварительным данным, в выборах проголосовали 97 209 человек.