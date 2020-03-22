Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
Минздрав назвал бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ из-за вируса Общество, 22:57 В Греции введут комендантский час из-за распространения коронавируса Общество, 22:57 Американский сенатор от штата Кентукки заразился новым коронавирусом Общество, 22:40 Олимпийская чемпионка Нильссон сменит лыжи на биатлон Спорт, 22:18 Черчесов допустил возвращение Кокорина в сборную России Спорт, 22:16 Песков сообщил об отсутствии планов переводить Путина на удаленную работу Политика, 22:07 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 марта Общество, 22:02 ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися Политика, 21:47 Меркель решила уйти на карантин после контакта с инфицированным врачом Общество, 21:30 МОК примет решение по проведению Олимпиады в Токио в течение месяца Спорт, 21:08 Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок Общество, 21:03 ЦСКА прервал аренду Нисимуры в «Портимоненси» из-за коронавируса Спорт, 21:03 Собянин опроверг информацию о вводе войск в Москву из-за вируса Общество, 20:54 Авиакомпании России вывезли из зарубежных стран почти 20 тыс. человек Общество, 20:38
Политика ,  
0 

ЦИК Абхазии признал выборы президента состоявшимися

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии признала выборы президента в республике состоявшимися. Об этом заявил глава комиссии Тамаз Гогия, передает «РИА Новости».

«Явка состоялась, мы превысили предел. Выборы состоялись», — сказал он. Гогия отметил, что жалоб о нарушениях не поступало.

Он рассказал, что окончательные данные по явке избирателей будут известны 23 марта в 11:00 мск.

Противостояние власти и оппозиции в Абхазии
Политика

Пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа сообщала, что к 18:00 мск явка составила 58,85%, что выше необходимого порога более чем на 8%. В 20:00 мск в Абхазии закрылись все 154 избирательных участка. «АпсныПресс» сообщает, что, по предварительным данным, в выборах проголосовали 97 209 человек.

10 января Верховный суд Абхазии аннулировал итоги президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019 года, и назначил повторные выборы. Это произошло после акции протеста против бывшего тогда главой государства Рауля Хаджимбы. Впоследствии парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил премьер-министра Валерия Бганбу исполняющим обязанности главы республики.

Кандидатами на повторных выборах, которые состоялись 22 марта, стали лидер оппозиции Аслан Бжания, бывший министр экономики Адгур Ардзинба и экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

Теги: Абхазия, президентские выборы, ЦИК
Материалы по теме
В Абхазии начались повторные выборы президента
Политика
Исполняющим обязанности президента Абхазии стал премьер Бганба
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter