США при нападении на Иран рискуют быть втянуты в затяжной военный конфликт и обрушить цены на энергоносители. Иран — куда более серьезный противник в военном плане и у него много союзников, пишет NYT

Тегеран (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

Возможная атака США на Иран была бы для американского президента Дональда Трампа большим риском, чем захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро, пишет The New York Times (NYT).

Как пишет издание, в случае с Ираном США могут оказаться вовлечены в затяжной региональный конфликт. Кроме того, Тегеран, в отличие от Венесуэлы, располагает значительными военными возможностями, а в регионе под его поддержкой действует значительное количество вооруженных групп, которые могут помочь в оказании сопротивления.

Операция в Каракасе была быстрой, но в случае с Ираном нет дешевого и простого для США военного варианта сменить власть, говорит эксперт Али Ваэз. «Существует реальный риск гибели американцев», — пояснил он, отметив, что это будет играть важную роль для Трампа при планировании его действий, «особенно в год выборов». В ноябре в США пройдут очередные выборы в конгресс.

Воздушное пространство Венесуэлы, когда США в январе предприняли операцию против Мадуро, было относительно незащищенным. Однако Иран, обладает одним из крупнейших арсеналов оружия разных типов на всем Ближнем Востоке, говорят эксперты по региону.

Он включает и беспилотники, и противокорабельное вооружение, и ракеты, хотя объемы запасов последнего неясны, отмечает NYT. Так, иранские баллистические ракеты средней дальности способны преодолевать около 2 тыс км и достигать американских военных баз на западе Турции, в Израиле и в странах Персидского залива. Последние опасаются, что любой военный удар США может привести к негативным последствиям для них самих.

Среди групп и движений, которые поддерживает Иран, NYT упоминает йеменских хуситов и ливанскую «Хезболлу». Хуситы могут возобновить нападения на тоговые суда в Красном море, как это было в конце 2023 года, когда Израиль вел войну с ХАМАС, напоминают эксперты.Также Иран поддерживают некоторые вооруженные формирования в Ираке.

Кроме того, иранская форма правления представляет собой теократию и в корне отличается от венесуэльской. Влияние местного руководства глубоко укоренен и поддерживается Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который способен внушать населению страх, пишет NYT.

Власть в Иране, в отличие от существовавшей в Венесуэле, подпитывается идеологией, ее поддерживают радикалы, а ее структура формировалась почти 50 лет. По этим причинам, как поясняет газета, американская операция по смене режима не может быть столь же быстрой, как в Каракасе, и занять считанные часы.

Газета также предупреждает о масштабных экономических последствиях в случае нанесения США ударов. Издание напоминает, что Тегеран неоднократно грозил закрыть Ормузский пролив — одну из ключевых энергетических артерий планеты, через которую проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа. Любой сбой судоходства в проливе приведет к резкому росту цен на энергоносители, пояснила аналитик компании Vortexa Клэр Юнгман, ответственная за оценку рисков для торговли по морю.

Трамп говорил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить его заключить сделку. 19 февраля президент США заявил, что мир узнает, что будет с Ираном, через 10 дней.