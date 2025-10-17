 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна

Принц Эндрю после давления со стороны короля согласился добровольно отказаться от титула герцога Йоркского и связанных с ним почестей, чтобы избежать дальнейшего ущерба репутации монархии из-за дела Эпштейна, пишет The Telegraph
Принц Эндрю, герцог Йоркский
Принц Эндрю, герцог Йоркский (Фото: Jordan Pettitt / Getty Images)

Младший брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю, обвиняемый в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и в участии в изнасиловании, решил добровольно отказаться от титула герцога Йоркского после давления со стороны короля, сообщает The Telegraph.

Принц Эндрю также лишится членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании, однако сохранит титул принца по праву рождения как сын королевы Елизаветы II.

«С согласия Его Величества я чувствую, что должен сделать еще один шаг вперед. Поэтому я более не буду пользоваться своим титулом или почестями, которые были мне оказаны», — цитирует заявление принца Эндрю The Guardian.

По данным The Telegraph, решение было принято после серии совещаний в Букингемском дворце на фоне новых скандалов, связанных с отношениями принца с Эпштейном, осужденным за изнасилование несовершеннолетней и обвиняемым в торговле девушками и в склонении их к проституции. Советники короля сочли необходимым предпринять меры, поскольку, по их оценке, могут последовать новые разоблачения.

Ранее принц Эндрю уже был лишен военных званий, патронажа благотворительных организаций и права использовать обращение «Его Королевское Высочество».

Отказ от герцогства традиционно считается крайней мерой — за последние шесть веков лишение титулов происходило в единичных случаях и касалось, как правило, тех, кто был осужден за тяжкие преступления.

В данном случае, по информации источников, двор рассчитывает, что добровольный отказ позволит избежать парламентского вмешательства и снизить репутационные риски для монархии.

Бывшая жена принца Сара Фергюсон также откажется от своего титула.

Герцогиня Йоркская рассказала об угрозе Эпштейна уничтожить ее
Политика
Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон

Дело Эпштейна связано с сетью по вовлечению несовершеннолетних девушек в сексуальную эксплуатацию, которую, по версии следствия, создал финансист Джеффри Эпштейн. В 2008 году он признал вину по делу о проституции, в 2019-м был вновь арестован за торговлю людьми, но вскоре покончил с собой в тюрьме.

Материалы уголовного дела — так называемые «файлы Эпштейна» — содержат тысячи документов о его связях с известными политиками, бизнесменами и деятелями культуры. Появление имен в файлах не означает причастности к преступлениям, однако вызвало резонанс.

Принц Эндрю оказался в центре внимания после заявлений Вирджинии Джуффре, которая утверждала, что в подростковом возрасте ее склоняли к сексу с ним. Эндрю отрицал обвинения, но в 2022 году заключил внесудебное соглашение с Джуффре. Скандал привел к тому, что он лишился официальных обязанностей и титулов в королевской семье.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Великобритания Принц Эндрю герцог Джеффри Эпштейн
Карл III Виндзор фото
Карл III Виндзор
монарх, Король Великобритании
14 ноября 1948 года
Материалы по теме
Би-би-си узнала, что Тони Блэр принимал у себя Джеффри Эпштейна
Политика
Перед визитом Трампа на стене Виндзора показали его видео с Эпштейном
Политика
В материалах по делу Эпштейна возникли имена Маска и советника президента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 22:26
Зеленский созвонился с лидерами Европы после переговоров с Трампом Политика, 23:34
Белый дом фразой «ваша мама» ответил, кто выбрал Венгрию для саммита Политика, 23:34
Зеленский привез Трампу карту с «болевыми точками» России Политика, 23:30
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 23:24
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась Политика, 23:17
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
FT описала настроения в Киеве из-за встречи Зеленского и Трампа Политика, 22:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке Общество, 22:32
Зеленский сказал Трампу, что ему не нравится идея тоннеля Россия — Аляска Политика, 22:30
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна Политика, 22:13
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 22:11
Цены на серебро показали самое сильное падение за полгода Инвестиции, 22:08
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 21:49