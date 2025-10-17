Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна

Принц Эндрю после давления со стороны короля согласился добровольно отказаться от титула герцога Йоркского и связанных с ним почестей, чтобы избежать дальнейшего ущерба репутации монархии из-за дела Эпштейна, пишет The Telegraph

Принц Эндрю, герцог Йоркский (Фото: Jordan Pettitt / Getty Images)

Младший брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю, обвиняемый в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и в участии в изнасиловании, решил добровольно отказаться от титула герцога Йоркского после давления со стороны короля, сообщает The Telegraph.

Принц Эндрю также лишится членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании, однако сохранит титул принца по праву рождения как сын королевы Елизаветы II.

«С согласия Его Величества я чувствую, что должен сделать еще один шаг вперед. Поэтому я более не буду пользоваться своим титулом или почестями, которые были мне оказаны», — цитирует заявление принца Эндрю The Guardian.

По данным The Telegraph, решение было принято после серии совещаний в Букингемском дворце на фоне новых скандалов, связанных с отношениями принца с Эпштейном, осужденным за изнасилование несовершеннолетней и обвиняемым в торговле девушками и в склонении их к проституции. Советники короля сочли необходимым предпринять меры, поскольку, по их оценке, могут последовать новые разоблачения.

Ранее принц Эндрю уже был лишен военных званий, патронажа благотворительных организаций и права использовать обращение «Его Королевское Высочество».

Отказ от герцогства традиционно считается крайней мерой — за последние шесть веков лишение титулов происходило в единичных случаях и касалось, как правило, тех, кто был осужден за тяжкие преступления.

В данном случае, по информации источников, двор рассчитывает, что добровольный отказ позволит избежать парламентского вмешательства и снизить репутационные риски для монархии.

Бывшая жена принца Сара Фергюсон также откажется от своего титула.

Дело Эпштейна связано с сетью по вовлечению несовершеннолетних девушек в сексуальную эксплуатацию, которую, по версии следствия, создал финансист Джеффри Эпштейн. В 2008 году он признал вину по делу о проституции, в 2019-м был вновь арестован за торговлю людьми, но вскоре покончил с собой в тюрьме.

Материалы уголовного дела — так называемые «файлы Эпштейна» — содержат тысячи документов о его связях с известными политиками, бизнесменами и деятелями культуры. Появление имен в файлах не означает причастности к преступлениям, однако вызвало резонанс.

Принц Эндрю оказался в центре внимания после заявлений Вирджинии Джуффре, которая утверждала, что в подростковом возрасте ее склоняли к сексу с ним. Эндрю отрицал обвинения, но в 2022 году заключил внесудебное соглашение с Джуффре. Скандал привел к тому, что он лишился официальных обязанностей и титулов в королевской семье.