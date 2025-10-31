Как связи с Эпштейном лишили принца Эндрю королевского титула

Карл III лишил брата Эндрю титулов и выселил из Виндзора из-за связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. В чем обвиняют члена королевской семьи и почему интерес к этому делу не угасает — в статье РБК

Принц Эндрю и король Карл III (Фото: Toby Melville / Reuters)

30 октября король Великобритании Карл III пошел на беспрецедентный в современной истории шаг, лишив своего младшего брата, принца Эндрю, королевских титулов и распорядившись о его выселении из резиденции в Виндзоре. Теперь тот будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и переедет в «другое частное жилье» в Сандрингеме (Норфолк), где у британской королевской семьи немало недвижимости.

В заявлении Букингемского дворца подчеркивается, что эти санкции были сочтены необходимыми, несмотря на то что принц Эндрю продолжает отрицать все обвинения, связанные с его дружбой с американским покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в торговле людьми и покончившим с собой перед процессом. «Их Величества желают четко дать понять, что их мысли и глубочайшие симпатии были и остаются с жертвами и пережившими любые формы насилия», — говорится в заявлении.

Двумя неделями ранее, 17 октября, Эндрю добровольно отказался от титула герцога Йоркского и лишился членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании. В предыдущие годы он уже был лишен воинских званий, покровительства над благотворительными организациями и права использовать обращение «Ваше Королевское Высочество». Все это произошло из-за ставшей известной публике связи Эндрю с Вирджинией Джуффре, которая работала на Эпштейна.

Инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, летом 2019 года был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

С чего начался скандал вокруг брата короля

Новая волна интереса к связям принца со скандальным финансистом поднялась как раз в связи с тем, что недавно были посмертно опубликованы мемуары Джуффре (она покончила с собой в апреле 2025 года). В своей книге «Ничья девочка» (Nobody's Girl) Джуффре утверждает, что Эндрю вступал с ней в интимную связь трижды. Первый раз, по ее словам, это произошло в 2001 году в лондонском доме сообщницы Эпштейна, Гислейн Максвелл.

В отрывке, опубликованном The Guardian, Джуффре описывает первую встречу с принцем в лондонском ночном клубе. Максвелл тогда попросила Эндрю угадать возраст Вирджинии. Принц, которому тогда было слегка за 40, его безошибочно назвал — 17 лет — и добавил: «Мои дочери лишь немного младше тебя». В ответ Максвелл пошутила, что им вскоре придется заменить девушку «на более новую модель».

«Я подумала, что моя мама никогда не простила бы мне, встреть я кого-то настолько знаменитого, как принц Эндрю, и не сфотографируйся с ним», — вспоминала Джуффре. Именно этот снимок, на котором принц обнимает ее за талию, был опубликован в 2011 году в The Mail on Sunday и положил начало публичному скандалу. Эндрю был вынужден оставить пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям, который занимал как член королевской семьи. «За прошедшие годы я много размышляла о его поведении. Он держался дружелюбно, но с чувством полной безнаказанности — словно доступ к моему телу был его правом по рождению», — пишет Джуффре. На следующее утро Максвелл сказала девушке, что та «хорошо справилась», а Эпштейн выплатил ей $15 тыс. за «обслуживание» принца.

Непосредственно перед выходом мемуаров, 19 октября, The Mail on Sunday опубликовала письмо, которое Эндрю якобы отправил в 2011 году заместителю пресс-секретаря Елизаветы II. В нем он сообщал, что поручил одному из своих телохранителей — а это сотрудники специального подразделения британской полиции, получающие жалованье из бюджета, — собрать конфиденциальную информацию о Джуффре, включая номер социального страхования, и что есть данные о ее судимости в США (это впоследствии было опровергнуто ее семьей). Это сообщение было отправлено незадолго за публикации фото Эндрю с Джуффре. После этого последовала череда судебных процессов, а в 2022 году Эндрю заключил с Джуффре мировое соглашение, выплатив ей около £12 млн, однако продолжал настаивать на своей невиновности.

Семья Джуффре приветствовала решение короля о лишении Эндрю королевских титулов: «Сегодня обычная американская девушка из обычной американской семьи низвергла британского принца своей правдой и необычайным мужеством». Брат Джуффре, Скай Робертс, впрочем, сказал Би-би-си, что этого недостаточно: необходимо провести полномасштабное расследование причастности члена королевской семьи к преступной деятельности Эпштейна.

Как дело Эпштейна влияет на дела Трампа

В начале января 2025 года американский суд рассекретил заключительную часть документов по делу Эпштейна, содержавших, в частности, показания Джуффре. Она сообщала, что ее принуждали к сексу не только с принцем Эндрю, но и с миллиардером Лесом Векснером, владельцем Victoria’s Secret, еще одним иностранным «принцем», неназванным «известным премьер-министром», главой сети отелей Hyatt Томасом Прицкером, бывшим губернатором Нью-Мексико и послом США в ООН Биллом Ричардсоном, бывшим сенатором Джорджем Митчеллом, миллиардером Гленном Дубином, профессором Массачусетского технологического института и «отцом искусственного интеллекта» Марвином Мински, а также с основателем модельного агентства Жан-Люком Брюнелем, который помогал Эпштейну в секс-торговле несовершеннолетними.

В документах также фигурируют имена нынешнего президента США Дональда Трампа, экс-президента Билла Клинтона и его супруги Хиллари, бывшего вице-президента США Альберта Гора, экс-премьера Израиля Эхуда Барака, основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона, режиссера Джорджа Лукаса, актера Кевина Спейси, модели Хайди Клум, лингвиста и публициста Ноама Хомски, юриста и профессора Гарвардского университета Алана Дершовица, фокусника Дэвида Копперфилда, модели Наоми Кэмпбелл, певца Майкла Джексона и многих других знаменитостей. При этом наличие имени в материалах дела само по себе не свидетельствует о причастности к преступлениям.

В ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп неоднократно обещал обнародовать «файлы Эпштейна». В феврале генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что у нее на столе лежит «список клиентов», которым Эпштейн предлагал услуги несовершеннолетних, но позже отказалась от этих слов, пояснив, что имела в виду материалы дела в целом, а не поименный перечень. В конце февраля прокурор опубликовала часть документов, включая копии бортовых журналов частного самолета Эпштейна и адресной книги, перечень улик, а также «список массажисток», имена которых были купированы в целях защиты конфиденциальности жертв. В июле Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщили, что, изучив материалы дела, пришли к заключению, что «списка клиентов» не существует.

Этот ответ не устроил многих республиканцев, включая спикера палаты представителей Майка Джонсона, которого Трамп неоднократно критиковал за нападки на Бонди «из-за парня, который все никак не умрет», то есть Эпштейна. При этом заместитель генпрокурора США Тодд Бланш летом провел в тюрьме еще один допрос Максвелл. Согласно его расшифровке, опубликованной в августе, сообщница Эпштейна отрицала существование «списка клиентов» и назвала «поразительно немыслимыми» обвинения в адрес принца Эндрю. Она также заявила, что не наблюдала неподобающего поведения со стороны Трампа. Вскоре после этого Максвелл была переведена из тюрьмы во Флориде в колонию со значительно более мягким режимом — как сообщалось, из-за угроз со стороны других заключенных, которые стали считать ее «стукачкой».

Интерес американской общественности к делу не угасает: согласно совместному опросу PBS News, NPR и Marist, почти две трети граждан США поддерживают полную публикацию всех документов, касающихся деятельности Эпштейна. Всего в ходе расследования его дела ФБР собрало более 300 Гб данных, включая различные фото- и видеоматериалы.