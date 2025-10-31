 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Как связи с Эпштейном лишили принца Эндрю королевского титула

Решению Карла III предшествовала публикация мемуаров одной из жертв Эпштейна
Как связи с Эпштейном лишили принца Эндрю королевского титула
Карл III лишил брата Эндрю титулов и выселил из Виндзора из-за связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. В чем обвиняют члена королевской семьи и почему интерес к этому делу не угасает — в статье РБК
Принц Эндрю и король Карл III
Принц Эндрю и король Карл III (Фото: Toby Melville / Reuters)

30 октября король Великобритании Карл III пошел на беспрецедентный в современной истории шаг, лишив своего младшего брата, принца Эндрю, королевских титулов и распорядившись о его выселении из резиденции в Виндзоре. Теперь тот будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и переедет в «другое частное жилье» в Сандрингеме (Норфолк), где у британской королевской семьи немало недвижимости.

В заявлении Букингемского дворца подчеркивается, что эти санкции были сочтены необходимыми, несмотря на то что принц Эндрю продолжает отрицать все обвинения, связанные с его дружбой с американским покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в торговле людьми и покончившим с собой перед процессом. «Их Величества желают четко дать понять, что их мысли и глубочайшие симпатии были и остаются с жертвами и пережившими любые формы насилия», — говорится в заявлении.

Двумя неделями ранее, 17 октября, Эндрю добровольно отказался от титула герцога Йоркского и лишился членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании. В предыдущие годы он уже был лишен воинских званий, покровительства над благотворительными организациями и права использовать обращение «Ваше Королевское Высочество». Все это произошло из-за ставшей известной публике связи Эндрю с Вирджинией Джуффре, которая работала на Эпштейна.

Инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, летом 2019 года был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

С чего начался скандал вокруг брата короля

Новая волна интереса к связям принца со скандальным финансистом поднялась как раз в связи с тем, что недавно были посмертно опубликованы мемуары Джуффре (она покончила с собой в апреле 2025 года). В своей книге «Ничья девочка» (Nobody's Girl) Джуффре утверждает, что Эндрю вступал с ней в интимную связь трижды. Первый раз, по ее словам, это произошло в 2001 году в лондонском доме сообщницы Эпштейна, Гислейн Максвелл.

В отрывке, опубликованном The Guardian, Джуффре описывает первую встречу с принцем в лондонском ночном клубе. Максвелл тогда попросила Эндрю угадать возраст Вирджинии. Принц, которому тогда было слегка за 40, его безошибочно назвал — 17 лет — и добавил: «Мои дочери лишь немного младше тебя». В ответ Максвелл пошутила, что им вскоре придется заменить девушку «на более новую модель».

«Я подумала, что моя мама никогда не простила бы мне, встреть я кого-то настолько знаменитого, как принц Эндрю, и не сфотографируйся с ним», — вспоминала Джуффре. Именно этот снимок, на котором принц обнимает ее за талию, был опубликован в 2011 году в The Mail on Sunday и положил начало публичному скандалу. Эндрю был вынужден оставить пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям, который занимал как член королевской семьи. «За прошедшие годы я много размышляла о его поведении. Он держался дружелюбно, но с чувством полной безнаказанности — словно доступ к моему телу был его правом по рождению», — пишет Джуффре. На следующее утро Максвелл сказала девушке, что та «хорошо справилась», а Эпштейн выплатил ей $15 тыс. за «обслуживание» принца.

Непосредственно перед выходом мемуаров, 19 октября, The Mail on Sunday опубликовала письмо, которое Эндрю якобы отправил в 2011 году заместителю пресс-секретаря Елизаветы II. В нем он сообщал, что поручил одному из своих телохранителей — а это сотрудники специального подразделения британской полиции, получающие жалованье из бюджета, — собрать конфиденциальную информацию о Джуффре, включая номер социального страхования, и что есть данные о ее судимости в США (это впоследствии было опровергнуто ее семьей). Это сообщение было отправлено незадолго за публикации фото Эндрю с Джуффре. После этого последовала череда судебных процессов, а в 2022 году Эндрю заключил с Джуффре мировое соглашение, выплатив ей около £12 млн, однако продолжал настаивать на своей невиновности.

Семья Джуффре приветствовала решение короля о лишении Эндрю королевских титулов: «Сегодня обычная американская девушка из обычной американской семьи низвергла британского принца своей правдой и необычайным мужеством». Брат Джуффре, Скай Робертс, впрочем, сказал Би-би-си, что этого недостаточно: необходимо провести полномасштабное расследование причастности члена королевской семьи к преступной деятельности Эпштейна.

Как дело Эпштейна влияет на дела Трампа

В начале января 2025 года американский суд рассекретил заключительную часть документов по делу Эпштейна, содержавших, в частности, показания Джуффре. Она сообщала, что ее принуждали к сексу не только с принцем Эндрю, но и с миллиардером Лесом Векснером, владельцем Victoria’s Secret, еще одним иностранным «принцем», неназванным «известным премьер-министром», главой сети отелей Hyatt Томасом Прицкером, бывшим губернатором Нью-Мексико и послом США в ООН Биллом Ричардсоном, бывшим сенатором Джорджем Митчеллом, миллиардером Гленном Дубином, профессором Массачусетского технологического института и «отцом искусственного интеллекта» Марвином Мински, а также с основателем модельного агентства Жан-Люком Брюнелем, который помогал Эпштейну в секс-торговле несовершеннолетними.

В документах также фигурируют имена нынешнего президента США Дональда Трампа, экс-президента Билла Клинтона и его супруги Хиллари, бывшего вице-президента США Альберта Гора, экс-премьера Израиля Эхуда Барака, основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона, режиссера Джорджа Лукаса, актера Кевина Спейси, модели Хайди Клум, лингвиста и публициста Ноама Хомски, юриста и профессора Гарвардского университета Алана Дершовица, фокусника Дэвида Копперфилда, модели Наоми Кэмпбелл, певца Майкла Джексона и многих других знаменитостей. При этом наличие имени в материалах дела само по себе не свидетельствует о причастности к преступлениям.

В ходе предвыборной кампании 2024 года Трамп неоднократно обещал обнародовать «файлы Эпштейна». В феврале генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что у нее на столе лежит «список клиентов», которым Эпштейн предлагал услуги несовершеннолетних, но позже отказалась от этих слов, пояснив, что имела в виду материалы дела в целом, а не поименный перечень. В конце февраля прокурор опубликовала часть документов, включая копии бортовых журналов частного самолета Эпштейна и адресной книги, перечень улик, а также «список массажисток», имена которых были купированы в целях защиты конфиденциальности жертв. В июле Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщили, что, изучив материалы дела, пришли к заключению, что «списка клиентов» не существует.

Как дело миллиардера-педофила раскололо Республиканскую партию
Политика
Фото:Stephanie Keith / Getty Images

Этот ответ не устроил многих республиканцев, включая спикера палаты представителей Майка Джонсона, которого Трамп неоднократно критиковал за нападки на Бонди «из-за парня, который все никак не умрет», то есть Эпштейна. При этом заместитель генпрокурора США Тодд Бланш летом провел в тюрьме еще один допрос Максвелл. Согласно его расшифровке, опубликованной в августе, сообщница Эпштейна отрицала существование «списка клиентов» и назвала «поразительно немыслимыми» обвинения в адрес принца Эндрю. Она также заявила, что не наблюдала неподобающего поведения со стороны Трампа. Вскоре после этого Максвелл была переведена из тюрьмы во Флориде в колонию со значительно более мягким режимом — как сообщалось, из-за угроз со стороны других заключенных, которые стали считать ее «стукачкой».

Интерес американской общественности к делу не угасает: согласно совместному опросу PBS News, NPR и Marist, почти две трети граждан США поддерживают полную публикацию всех документов, касающихся деятельности Эпштейна. Всего в ходе расследования его дела ФБР собрало более 300 Гб данных, включая различные фото- и видеоматериалы.

Читайте РБК в MAX!

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Карл III Принц Эндрю Джеффри Эпштейн Дональд Трамп США Великобритания королевская семья
Карл III Виндзор фото
Карл III Виндзор
монарх, Король Великобритании
14 ноября 1948 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
В Союзе писателей представили комикс о Сталине Общество, 22:11
Блогера Лизу Миллер заподозрили в отмывании доходов через Rolls-Royce Общество, 22:06
Трамп показал результат ремонта в ванной времен Линкольна Политика, 22:03
Чемпион КХЛ «Локомотив» третий раз в сезоне обыграл СКА Спорт, 21:51
Как связи с Эпштейном лишили принца Эндрю королевского титула Политика, 21:02
