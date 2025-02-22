Bloomberg узнал о сомнительных пунктах в соглашении по металлам Украины

Участникам переговоров нужно больше времени на заключение сделки по ископаемым, чем рассчитывают США, Украину не устраивают некоторые пункты соглашения

Фото: Thomas Peter / Reuters

Проект соглашения о добыче полезных ископаемых, который администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине, содержит «сомнительные элементы», поэтому украинский лидер Владимир Зеленский пока не готов одобрить документ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Собеседник агентства не уточнил, какие именно пункты вызвали возражения у Киева, отметив только, что участникам переговоров нужно больше времени на заключение сделки.

По данным источника Sky News, предложения США возлагают на Украину односторонние обязательства, соглашение «не отражает партнерский характер». «Суспiльне» передавало, что нерешенным остается вопрос с гарантиями безопасности для Киева.

Тем временем продюсер телеканала Fox News Нана Саджая, ссылаясь на близкий к переговорам источник, написала в X, что Украина внесла правки в текст соглашения и передала их США. С ее слов, если документ согласуют, его подпишут госсекретарь Марко Рубио и глава МИД Украины Андрей Сибига, возможные сроки не известны. В Белом доме ждут подписания «в ближайшем будущем», по данным WSJ, это должно было произойти 22 февраля, но в офисе Зеленского это опровергли.

Первоначальный вариант соглашения, который администрация Трампа передала властям Украины, подразумевал, что 50% получаемых доходов от добычи полезных ископаемых, также оно касалось нефтегазовых ресурсов, портов и другой украинской инфраструктуры, писал ABC. Предполагаемый объем сделки — $500 млрд. The Telegraph писала, что выдвинутые условия хуже, чем репарации, которые должна была выплатить Германия по итогам Первой мировой войны, и санкции, наложенные на Берлин и Токио после Второй мировой.

19 февраля в Киев прибыл спецпредставитель Трампа Кит Келлог, он несколько дней обсуждал с украинской стороной параметры сделки. По данным Reuters, на встрече с Зеленским Келлог допустил, что США отключат доступ к связи Starlink, которую используют ВСУ, если Киев не согласится на соглашение.

Украинский президент говорил, что готов заключить «сильное, действительно полезное» соглашение с США. По данным Bloomberg, Зеленский хотел бы оформить сделку в присутствии Трампа, то есть, он намерен встретиться с американским лидером до того, как тот проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным.