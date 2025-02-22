В Киеве сообщили о неготовности Зеленского к «проблемной» сделке с США

Белый дом накануне выразил уверенность, что Зеленский скоро подпишет соглашение об ископаемых. В Киеве отмечают, что в нынешнем виде в документе содержатся только односторонние обязательства Украины, вопрос с гарантиями не решен

Владимир Зеленский (Фото: Ting Shen / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский не готов одобрить соглашение с США по добыче полезных ископаемых, поскольку в проекте документа остается «ряд проблемных вопросов» для Киева, сообщает Sky News со ссылкой на украинский источник.

Это подтверждает собеседник «Суспiльне» в офисе украинского лидера, по словам которого, документ нуждается в доработке, и в субботу, 22 февраля, его не подпишут. Эту дату называла The Wall Street Journal.

По словам источника Sky, в нынешнем виде проекты «не отражают партнерский характер», в них содержатся только односторонние обязательства Украины. «Суспiльне» передавало ранее, что к соглашению оставались вопросы с точки зрения гарантий безопасности для Киева.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц выразил уверенность, что Зеленский «в ближайшем будущем» подпишет сделку: «Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?» В Киеве несколько дней провел спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог, обсуждая параметры соглашения. Трамп пригрозил, что у США с Украиной «будет много проблем», если Киев не одобрит соглашение. По данным Reuters, в Вашингтоне допускают прекращение доступа к спутниковому интернету Starlink, который используют ВСУ.

11 февраля американский президент заявил, что Украина, «по сути, согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью $500 млрд в качестве оплаты за оказанную Вашингтоном военную помощь. При этом Зеленский отклонил первоначальное предложение США, которое передал глава Минфина Скотт Бессент. «Безусловно, мы благодарны за все эти гуманитарные программы, но тут нельзя насчитать $500 млрд», — говорил он, отмечая, что в документе не было прописано гарантий безопасности для Украины.

После того как Зеленский раскритиковал предложенную США сделку, Трамп сделал несколько резких заявлений в адрес украинского президента, в частности, обвинил в начале боев в феврале 2022 года и назвал «диктатором без выборов». Риторику республиканца осудили европейские политики.