WSJ узнала дату возможного подписания США и Украиной сделки об ископаемых

Соглашение о минералах между США и Украиной может быть подписано в субботу, 22 февраля, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, документ может быть подписан, хотя он по-прежнему не завершен. Точных условий, изложенных в документе, собеседники издания не назвали.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил США совместную разработку полезных ископаемых в «плане победы», который осенью представил будущему президенту Дональду Трампу. После избрания республиканца главой государства дискуссии активизировались.

В обмен на получение доступа к полезным ископаемым США обещают предоставить Киеву гарантии безопасности. Трамп оценивал стоимость потенциальной сделки в $500 млрд. По оценке Financial Times (FT), стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, достигает $11,5 трлн. The Washington Post (WP) и The Telegraph предупреждали, что сумма сделки значительно превышает расходы США на помощь Киеву. Белый дом подтверждал, что США хотят получить доступ к ископаемым в качестве компенсации за средства, потраченные на помощь Украине.

