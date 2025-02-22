 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

WSJ узнала дату возможного подписания США и Украиной сделки об ископаемых

WSJ: США и Украина могут заключить сделку по полезным ископаемым 22 февраля

Соглашение о минералах между США и Украиной может быть подписано в субботу, 22 февраля, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, документ может быть подписан, хотя он по-прежнему не завершен. Точных условий, изложенных в документе, собеседники издания не назвали.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил США совместную разработку полезных ископаемых в «плане победы», который осенью представил будущему президенту Дональду Трампу. После избрания республиканца главой государства дискуссии активизировались.

В обмен на получение доступа к полезным ископаемым США обещают предоставить Киеву гарантии безопасности. Трамп оценивал стоимость потенциальной сделки в $500 млрд. По оценке Financial Times (FT), стоимость важнейших ископаемых, которыми владеет Украина, достигает $11,5 трлн. The Washington Post (WP) и The Telegraph предупреждали, что сумма сделки значительно превышает расходы США на помощь Киеву. Белый дом подтверждал, что США хотят получить доступ к ископаемым в качестве компенсации за средства, потраченные на помощь Украине.

Материал дополняется

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться и урегулировать конфликтПолитика, 03:56
WSJ узнала дату возможного подписания США и Украиной сделки об ископаемыхПолитика, 03:45
Захарова раскритиковала Бербок за призыв усилить давление на СШАПолитика, 03:39
США отказались быть соавторами резолюции ООН с осуждением РоссииПолитика, 02:56
Глава «Росатома» показал Путину наконечник «Орешника»Политика, 02:44
Трамп опроверг информацию о визите в Москву на 9 маяПолитика, 02:16
В США по просьбе заключенного проведут казнь расстрелом впервые за 15 летОбщество, 02:13
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
RT узнал о задержании двух фигурантов дела о взрыве в «Алых парусах»Общество, 02:02
Трамп пообещал Украине проблемы при отказе от сделки по ископаемымПолитика, 01:42
Путин объяснил, почему «Орешник» не могли создать раньшеПолитика, 01:27
Бежавшая в Россию многодетная семья из США заявила о краже миллионовОбщество, 01:12
Почти две трети украинцев выступили за прямые переговоры с РоссиейПолитика, 01:01
СБУ сообщила о подрыве автомобиля военного прокурора в ОдессеПолитика, 00:44
Кремль ответил на данные о возможном визите Трампа в Москву на 9 МаяПолитика, 00:03