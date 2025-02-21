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Bloomberg узнал, что Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше Путина

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Украинский президент Владимир Зеленский намерен встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом до того, как тот встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По информации агентства, лидеры планируют обсудить подписание соглашения о добыче полезных ископаемых и редкоземельных минералов. Авторы материала отмечают, что Зеленский рассчитывает на оформление сделки в присутствии только президентов США и Украины.

Республиканец говорил о том, что договорился с Путиным о личной встрече, после телефонного разговора политиков в начале февраля. Французский журнал Le Point писал, что Трамп может приехать в Москву на 9 Мая.

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11 февраля Трамп заявил, что Украина, «по сути, согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью $500 млрд в качестве оплаты за оказанную Вашингтоном военную помощь. Однако Зеленский отклонил первоначальное предложение США. После этого риторика американского президента в адрес украинского коллеги ужесточилась. В частности, Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов».

Axios писал, что позднее команда республиканца «улучшила» проект соглашения, и теперь вариант сделки выглядит более вероятным. Украинский президент после встречи со спецпосланнником республиканца Китом Келлогом заявил о готовности заключить «сильное, действительно полезное» соглашение с США.

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