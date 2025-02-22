Кремль ответил на данные о возможном визите Трампа в Москву на 9 Мая
Договоренности о визите американского президента Дональда Трампа в Москву на 9 Мая пока не достигнуто, сообщил РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На вопрос, договорились ли стороны о визите, он ответил: «Нет».
Ранее издание Le Point сообщило со ссылкой на собственные источники, что Трамп может посетить Москву в день празднования победы в Великой Отечественной войне.
Трамп, в свою очередь, заявил, что не поедет в Москву 9 мая, его слова приводит пресс-пул Белого дома.
12 февраля Трамп и Путин поговорили по телефону и договорились о взаимных визитах в Россию и США. Песков подтверждал, что президент России пригласил республиканца посетить Москву.
Песков говорил, что встреча Путина и Трампа пройдет раньше их возможных визитов в страны друг друга. Он не исключал, что это произойдет до конца февраля. Местом возможного саммита Трамп называл Саудовскую Аравию, где 18 февраля прошли первые за несколько лет масштабные переговоры российской и американской делегаций.
Информации о деталях планируемой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, говорил Песков 18 февраля.
В сентябре 2024 года, до выборов в США, в Кремле исключили, что на парад в честь 80-летия Победы в Москве пригласят глав недружественных стран. Россия еще в 2021 году внесла Соединенные Штаты в этот перечень.
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