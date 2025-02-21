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Военная операция на Украине ,  
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Le Point сообщил о возможном визите Трампа в Москву на 9 мая

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Le Point связывает предполагаемую поездку Трампа с переговорами об урегулировании между Россией и Украиной. Кремль ранее исключал присутствие глав недружественных стран на юбилейном параде Победы
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Французский журнал Le Point со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дональд Трамп может приехать в Москву на 9 мая.

«Согласно нашим источникам, девятого мая на московских трибунах должен быть важный гость — Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным», — пишет издание.

Трамп говорил о том, что договорился с Путиным о личной встрече, после телефонного разговора политиков в начале февраля. РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Информации о деталях планируемой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, говорил Песков 18 февраля. В этот день впервые с начала военной операции на Украине состоялась встреча высокопоставленных делегаций России и США в Эр-Рияде. Ее итогом стала договоренность о создании переговорной группы высокого уровня по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры представителей России и США в Эр-Рияде стали «монументальным шагом» к миру между Москвой и Киевом.

12 февраля Трамп и Путин поговорили по телефону и договорились о взаимных визитах в Россию и США. Песков отмечал, что президенты должны встретиться до этого момента, и не исключал, что это произойдет до конца февраля. Местом возможного саммита Трамп называл Саудовскую Аравию.

Le Point связывает предполагаемый визит Трампа в Москву 9 мая с переговорами о мире между Россией и Украиной. Издание утверждает, что, согласно плану спецпредставителя президента США Кита Келлога, именно к этой дате должно быть достигнуто соглашение о прекращении боев. Об этом же писало издание «Страна.ua», по данным которого, Киев получил от администрации Трампа «план-график» завершения конфликта. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак эти сведения опровергал.

В сентябре 2024-го, до выборов в США, в Кремле исключали, что на парад в честь 80-летия Победы в Москве пригласят глав недружественных стран. Россия еще в 2021 году внесла Соединенные Штаты в этот перечень.

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