Трамп заявил, что договорился с Путиным о взаимных визитах в Россию и США
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о взаимных визитах в США и Россию. Об этом Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая визиты в страны друг друга», — написал Трамп.
Одной из основных тем для обсуждения стало урегулирование ситуации на Украине. По словам президента США, оба лидера согласились с необходимостью как можно скорее прекратить боевые действия и договориться об урегулировании.
Трамп также выразил надежду, что предпринятые шаги приведут к завершению конфликта в ближайшее время.
Телефонный разговор двух президентов длился почти полтора часа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять американских представителей для обсуждения актуальных вопросов, в том числе по урегулированию ситуации на Украине.
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