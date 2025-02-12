Трамп заявил, что договорился с Путиным о взаимных визитах в Россию и США

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о взаимных визитах в США и Россию. Об этом Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая визиты в страны друг друга», — написал Трамп.

Одной из основных тем для обсуждения стало урегулирование ситуации на Украине. По словам президента США, оба лидера согласились с необходимостью как можно скорее прекратить боевые действия и договориться об урегулировании.

Трамп также выразил надежду, что предпринятые шаги приведут к завершению конфликта в ближайшее время.

Телефонный разговор двух президентов длился почти полтора часа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять американских представителей для обсуждения актуальных вопросов, в том числе по урегулированию ситуации на Украине.