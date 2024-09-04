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Политика ,  
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Кремль исключил делегации недружественных стран на параде 80-летия Победы

Песков: недружественные страны не пригласят на парад 80-летия Победы
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Россия не пригласит на юбилейный парад Победы в Москве глав недружественных ей стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Глав недружественных стран приглашать не будем, а так это (список приглашенных. — РБК) очень внушительный список будет», — сказал он (цитата по ТАСС). В частности, в числе приглашенных будут лидеры стран СНГ, с участием которых запланирован неформальный саммит объединения.

На парад Победы, который прошел в 2024 году, также не приглашали недружественные страны. Приглашения на предыдущий юбилейный парад в 2015 году проигнорировали большинство западных руководителей, свое участие тогда подтвердили лидеры 26 государств, а также главы ЮНЕСКО и Совета Европы.

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Фото:news_kremlin / Telegram

Президент Владимир Путин призвал начать подготовку к празднованию 80-летия Победы еще в сентябре 2023 года. «Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием», — подчеркнул глава государства. Ожидается, что на торжества приедут зарубежные делегации, а также общественные и политические деятели из зарубежных стран.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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