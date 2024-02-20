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Смерть Навального в колонии ,  
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США пообещали 23 февраля ввести санкции из-за смерти Навального

Белый дом: США объявят о санкциях в связи со смертью Навального 23 февраля
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Сюжет
Война санкций
Байден поручил ввести санкции из-за смерти Навального в колонии, Белый дом пообещал объявить их 23 февраля
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США 23 февраля объявят о санкциях против России из-за смерти в колонии Алексея Навального, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает AFP.

«По указанию президента [Джо] Байдена мы объявим о крупном пакете санкций в пятницу на этой неделе, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что случилось с господином Навальным», — заявил он.

Байден, ранее комментируя смерть Навального, назвал ее «военным преступлением» и обвинил в нем президента Владимира Путина. Тогда американскому президенту напомнили о его словах на пресс-конференции в Женеве в 2021 году, когда Байден сообщил, что предупредил президента России о «разрушительных последствиях» в случае смерти Навального. «Это было три года назад, сейчас им грозит совсем другая ответственность», — сказал американский лидер теперь.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления западных политиков «хамскими». Он также указывал, что о результатах расследования смерти Навального пока неизвестно, «выполняются все необходимые действия».

Что известно о смерти Алексея Навального в колонии
Политика
Алексей Навальный

О смерти 47-летнего Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе сообщило УФСИН по региону 16 февраля. В колонию «Полярный волк» в поселке Харп его перевели в декабре прошлого года. В уведомлении о смерти говорилось, что он скончался в 14:17 по местному времени (12:17 мск).

В УФСИН заявили, что Навальному стало плохо после прогулки, практически сразу он потерял сознание. Был вызван экипаж скорой, однако «реанимационные мероприятия положительных результатов не дали».

Санкции в отношении России из-за смерти оппозиционера пообещал ввести и ЕС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил переименовать режим санкций Евросоюза за нарушения прав человека в честь Навального.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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