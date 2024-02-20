США пообещали 23 февраля ввести санкции из-за смерти Навального
США 23 февраля объявят о санкциях против России из-за смерти в колонии Алексея Навального, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает AFP.
«По указанию президента [Джо] Байдена мы объявим о крупном пакете санкций в пятницу на этой неделе, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что случилось с господином Навальным», — заявил он.
Байден, ранее комментируя смерть Навального, назвал ее «военным преступлением» и обвинил в нем президента Владимира Путина. Тогда американскому президенту напомнили о его словах на пресс-конференции в Женеве в 2021 году, когда Байден сообщил, что предупредил президента России о «разрушительных последствиях» в случае смерти Навального. «Это было три года назад, сейчас им грозит совсем другая ответственность», — сказал американский лидер теперь.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления западных политиков «хамскими». Он также указывал, что о результатах расследования смерти Навального пока неизвестно, «выполняются все необходимые действия».
О смерти 47-летнего Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе сообщило УФСИН по региону 16 февраля. В колонию «Полярный волк» в поселке Харп его перевели в декабре прошлого года. В уведомлении о смерти говорилось, что он скончался в 14:17 по местному времени (12:17 мск).
В УФСИН заявили, что Навальному стало плохо после прогулки, практически сразу он потерял сознание. Был вызван экипаж скорой, однако «реанимационные мероприятия положительных результатов не дали».
Санкции в отношении России из-за смерти оппозиционера пообещал ввести и ЕС. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил переименовать режим санкций Евросоюза за нарушения прав человека в честь Навального.
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