Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школах

Количество часов вырастет с 340 до 476. Летом 2023-го представили новые учебники по истории для старших классов. В них полностью переписали разделы, посвященные периоду с 1970-х годов, а также добавлен новый — о военной операции

Фото: Александр Река / ТАСС

Минпросвещения предложило увеличить количество часов, выделенное на изучение истории в школах, почти в полтора раза — с 340 до 476, соответствующий документ, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476, в 5-8-х классах по три часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9-м классе по два часа в неделю», — говорится в документе. В случае принятия постановление вступит в силу 1 сентября 2025 года.

В августе 2023 года в Москве представили обновленный учебник истории для старшеклассников. В нем полностью переписали раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавлен раздел про текущие события, включая военную операцию на Украине.

Вопросы о спецоперации появились в демо-версии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 2024 года. Учебник истории с разделом оконфликте на Украине появится и в вузах к концу 2023-2024 учебного года.

Власти также решили внести изменения в учебники для 5–9-х классов: в новой версии, в частности, покажут отличия Российской империи от «классического колониализма», например Британской империи. Обновленные учебники будут готовы к 1 сентября 2024 года.