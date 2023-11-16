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Политика ,  
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Мединский ответил на вопрос о пропаганде в учебнике истории

Помощник президента Владимир Мединский рассказал об исправлении параграфа учебника о депортации народов и объяснил критику за пропаганду и последствия «навязывания образа прошлого, противоречащего народной памяти»
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Обвинения по поводу «кремлевской пропаганды» в новом учебнике истории — странная постановка вопроса: «отрицать наличие во все времена государственной исторической политики просто не умно», заявил помощник президента и один из авторов учебника Владимир Мединский в ответе на запрос РБК.

«Для серьезных историков такие аргументы забавны. «Повесть временных лет» написана сквозь призму интересов Владимира Мономаха, а «История Государства Российского» Карамзина — сквозь призму династии Романовых. Еще всем известный министр просвещения Российской империи, граф Уваров открыто заявлял: «В народном образовании преподавание истории есть дело государственное», — заключил он, отметив, что «так всегда было и всегда будет».

По словам Мединского, авторы учебника находятся в контакте с учителями — следят за обсуждением и учитывают «разумные замечания». «Но смысл страданий в Сети — не в полемике по конкретным фактам, а в тупом навешивании ярлыков: «путинская пропаганда», «обеление СССР», «оправдание сталинизма» (это ложь). В конечном счете — «долой кровавый режим», — считает Мединский, называя основным источником критики «тех, кому в принципе не нравится то, что сейчас в нашей стране происходит».

«Критикуют за то, чего в учебнике нет. Нет нужных им подач и оценок. Для либералов-релокантов недостаточно поругали Ленина-Сталина, недостаточно похвалили Горбачева и Гайдара, и т.п. А для «рассерженных патриотов», наоборот, недостаточно отругали Горбачева и Ельцина, мало похвалили Сталина», — замечает Мединский, выделяя среди критиков «релокантов» и «сетевых историков-любителей-блогеров крайне левацких взглядов».

«Получается, что для одних учебник «просталинский», а для других «антисоветский». Думаю, это как раз свидетельство того, что учебник получился взвешенным и объективным», — заключает Мединский.

РБК приводит полный текст ответа Владимира Мединского:

Владимир Мединский
(Фото: пресс-служба РВИО)

— Каким, по вашему мнению, получился новый учебник истории, чем вы объясняете волну критики, которую он вызвал, и как к ней относитесь?

— Учебник получился не занудным, содержательным и патриотичным. Его читают, обсуждают взрослые серьезные люди, все «стали интересоваться историей». И это прекрасно. С 1990-х учебники и учебниками-то не выглядели, больше походили на журналы. Бывало и по три книжки на год.

Новые учебники в твердых обложках и не «клееные», а «сшитые». То есть прослужат дольше. А значит, помимо эстетики, это большая экономия.

Во-вторых, для каждого класса — строго две книги: история России и Всеобщая история. Никакого дробления, превращающего преподавание в бесконечный квест.

В-третьих, авторы стремились писать понятным языком, уходить от штампов, насытить учебники интересным иллюстративным материалом, серьезным, но не «тягомотным» методическим аппаратом.

QR-коды на фильмы, книги, статьи и архивные коллекции — повод лишний раз открыть учебник дома, узнать по внешним источникам что-то дополнительно. С родителями кино посмотреть, обсудить.

Основная критика в интернете исходит от тех, кому в принципе не нравится то, что сейчас в нашей стране происходит. Критикуют не за то, что в учебнике есть: ошибок, как ни искали все эти критики, так и не нашли. Критикуют за то, чего в учебнике нет. Нет нужных им подач и оценок.

Для либералов-релокантов недостаточно поругали Ленина-Сталина, недостаточно похвалили Горбачева и Гайдара и т.п. А для «рассерженных патриотов», наоборот, недостаточно отругали Горбачева и Ельцина, мало похвалили Сталина. Это тоже хорошо. Значит, учебник получился взвешенный и объективный.

В профсообществе, среди учителей в школе, учебник очень даже «зашел». И знаем мы об этом непосредственно из школ, так как в процессе работы постоянно общались и продолжаем общаться с теми, кто делает самое важное. Учит детей.

— Критические замечания в основном связаны с тем, что это не история, а пропаганда. Как вы оцениваете такие аргументы?

— Для серьезных историков такие аргументы забавны. «Повесть временных лет» написана сквозь призму интересов Владимира Мономаха, а «История Государства Российского» Карамзина — сквозь призму династии Романовых. Отрицать наличие во все времена государственной исторической политики просто не умно.

Еще всем известный министр просвещения Российской империи, граф Уваров открыто заявлял: «В народном образовании преподавание истории есть дело государственное». Так вот, поверьте — так всегда было и всегда будет.

Львиная доля агрессивной критики исходит почему-то от всяческих релокантов и иноагентов. Что касается обвинений по поводу «кремлевской пропаганды». Странная постановка вопроса. По сути, от авторов государственного учебника требуют чего? Чтобы в нем была отражена не российская точка зрения (именно ее обзывают «кремлевской пропагандой»), а чья-то другая? Американская или киевских «историков»? Дать в госучебнике — в рамках «плюрализма» — прославление бандеровских выродков и серийного предателя Мазепы? Рассказать про происхождение древних укров от троянцев? Вы это серьезно?

Ни одно суверенное государство (если только у него нет «суицидального» комплекса, как в позднем СССР) никогда не даст слово вражеской пропаганде в собственном государственном учебнике истории. Он, подчеркиваю, знакомит школьников с официальной позицией российской исторической науки.

Авторы учебника внимательно следят за обсуждением. Анализируем. Учитываем каждое разумное замечание. Постоянно в контакте с учителями.

Но смысл страданий в Сети — не в полемике по конкретным фактам, а в тупом навешивании ярлыков: «путинская пропаганда», «обеление СССР», «оправдание сталинизма» (это ложь). В конечном счете — «долой кровавый режим».

В унисон с релокантами выступают отдельные «сетевые историки-любители-блогеры» крайне левацких взглядов. Потому что они тоже не находят в учебнике нужных им категоричных оценок.

Получается, что для одних учебник «просталинский», а для других «антисоветский». Думаю, это как раз свидетельство того, что учебник получился взвешенным и объективным.

Наш учебник — это не текст для зубрежки. Это «окно в историю». Он дает возможность самостоятельной инициативной работы с огромным массивом информации, который окружает каждого из нас.

— Проходил ли учебник экспертизы? Какие?

— Да, впервые в сравнении с предыдущими линейками. Причем многоуровневую фактологическую экспертизу — ученых Академии наук, уполномоченных Минпросвещением организаций, профильных рецензентов и т.д. Поступило несколько сотен замечаний, дополнений, уточнений. Большинство были очень полезные и правильные. Были и комичные. Например, чье-то ученое недовольство упомянутой (в заключительном разделе учебника) цитатой графа Уварова: мол, ее надо исключить т.к. «политические взгляды министра Уварова не соответствуют действующей Конституции РФ».

Салтыков-Щедрин отдыхает…

— Считаете ли вы обоснованной критику учебника за главу о конфликте на Украине, аргументированную тем, что детей готовят к войне?

— Вообще-то, я сам всегда был сторонником «имперской» модели преподавания истории, существовавшей у нас до 1917 года. При утверждении в 2016 году Историко-культурного стандарта предлагал, чтобы в школьном учебнике был представлен исторический материал только до 2000 года.

Далее — просто другой предмет: обществознание, «разговоры о важном», и т.п. Все — слишком актуально, историческая перспектива еще не сформировалась.

Но напомню: тогда именно ученое академическое сообщество не поддержало мои предложения. Настояло на советской модели, когда новейшая история преподается «до последнего момента». Такой стандарт и был утвержден.

Именно по этому академическому стандарту, как было заведено еще с 1930-х годов, готовились всегда и готовятся сейчас все школьные учебники истории.

СВО — одна из центральных тем в общественном пространстве. Школьники должны понимать, что происходит и почему происходит, какова позиция государства на этот счет. Иначе нельзя.

Скажу больше. Это не только тема сегодняшнего дня. У происходящего ныне на Украине и в Новороссии — долгая предыстория. Она и описана: весьма кратко, но объективно. И поверьте, готовя учебники от 5 до 9 класса от т.н. «Киевской Руси» — сквозь мифологему «Воссоединения Украины с Россией» на Переяславской Раде — авторы тоже не могут не думать о происходящем сегодня.

Но только так — сквозь понимание непрерывности и неразрывности нашей истории — можно понять логику исторического процесса.

Только так можно правильно понять не только что происходит, но и ответить на наш извечный вопрос — кто виноват? А еще — почему это происходит?

И спрогнозировать — что может быть дальше.

— Насколько изложение событий более отдаленного периода в учебнике (Брежнев, Сталин, и т.д.) подвержено современной политической конъюнктуре?

Любое изложение исторических процессов, хоть в учебнике, хоть в монографии, изначально идеологизировано, поскольку отражает личные мировоззренческие установки автора. Наивная вера в то, что на историю своей страны можно смотреть «отстраненно», с точки зрения инопланетян, смешна.

Книги по истории пишут не инопланетяне, а конкретные люди, носители определенной культуры и взглядов.

Да, наш учебник написан с патриотических позиций. Но под патриотичным отношением к истории я имею в виду не вбивание в головы детей лозунгов, не лакировку и приукрашивание нашего прошлого, а ту самую «любовь к отеческим гробам», о которой писал еще Пушкин.

Никакая политическая конъюнктура не может побудить нас выбросить из учебника Георгия Жукова или Зою Космодемьянскую под предлогом того, что Жуков бывал груб с подчиненными, а Зоя лично не убила ни одного фашиста. Эти имена входят в наш национальный пантеон героев.

Здоровое государство никогда не будет пытаться навязать обществу образ прошлого, противоречащий коллективной народной памяти. Такое государство будет уничтожать самое себя.

Мы имели подобный опыт дважды — сразу после 1917 года, а потом в «перестройку». Повторение этой вакханалии под лозунгами стремления к «объективной» истории было бы самоубийственным.

— Считаете ли вы ошибкой прежнюю трактовку депортации народов в учебнике, которая вызвала протест на Кавказе?

— Тема депортации трагичная, сложная. Дело вовсе не в какой-то ошибочной трактовке тех или иных исторических фактов: ранее те же самые фрагменты в прежних версиях учебников никакого внимания к себе не привлекали. Просто сейчас все стали читать учебник — и вот — заметили. Стали горячо спорить, обсуждать.

Не буду строить теорий заговора насчет того, кому это выгодно. Особенно на фоне недавних событий в Дагестане. Чье любимое занятие — стравливать народы на межнациональной и межконфессиональной почве. Принцип «разделяй и властвуй» в политике не нов. Сами догадайтесь.

Тем не менее авторы не стали упираться, посоветовались с руководством ряда регионов, на территории которых проживают пострадавшие от репрессий народы, расширили материал об этой трагедии. Нашли уточняющие формулировки. Поменяли структуру параграфа, вынесли информацию о депортации в отдельный подраздел. Эти уточнения вместе с сотней других внесены во 2-е издание госучебника.

Учебник — не 10 заповедей, не текст, отлитый в бронзе. Это живой развивающийся организм. Постоянно обогащаются и историческая наука, и наши представления о прошлом.

— Что изменится в учебнике ко 2-му изданию?

— Тома по истории России — без малого по 500 страниц каждый, для 10 и для 11 класса. По Всеобщей истории — по 250. В сумме — полторы тысячи страниц. Очень объемный труд.

Большинство исправлений носят технический характер. Где-то переформулировали предложение. Добавили кино и литературы. Была проблема с возрастным цензом киноклассики — «Белое солнце пустыни», «Свой среди чужих …», даже «Мимино» и «Бриллиантовой руки». Разобрались, спасибо Минкультуры, вернули в учебник без странных «18+».

Пока же во всех четырех томах учебника, на 1500 страниц плотнейшей фактологии все критики вместе взятые, «с лупой» изучавшие текст, отыскали буквально несколько штучных «фактических ошибок», точнее, опечаток. Да и то с каждой еще надо внимательно разбираться.

Вот, например, в отношении Анатолия Карпова. Авторов упрекнули: мол, неправильно указали, сколько лет он был чемпионом мира, мол, «Википедия дает другие цифры». Что ж. Разобрались. Правильно написано в учебнике. Подтверждено лично Анатолием Евгеньевичем.

Авторы благодарны всем, кто настроен на конструктивный диалог, ваши замечания и предложения действительно помогают где-то «поймать блох», где-то — улучшить текст.

Работа над усовершенствованием учебника будет идти постоянно. Ко 2-й «допечатке тиража» мы уже что-то поправили, некоторые подписи, заменили какие-то фото и т.д.

Это так называемая догоняющая правка. Обычное дело.

— Сейчас идет работа над едиными госучебниками для 5–9 класса. Чем будут отличаться они?

— Продолжаем работу в том же ключе, берем все лучшее из прежних учебников, дорабатываем и перерабатываем тексты. Понимаем, что не обойтись без изменений рабочей программы. Например, в 5 классе традиционно изучали историю Древнего мира, а историю России начинали только в 6 классе. Ученые решили, что раздел «первобытность на территории России» лучше перенести в 5 класс.

Причем это касается не только древних стоянок человека, селищ, могильников, но и Аркаима, полисов Северного Причерноморья (Фанагория, Херсон), древних прикаспийских городов (Дербент).

Мы продолжаем тесно работать с учеными РАН, специалистами Росархива, ведущими историками страны. Царствование Василия III ранее было зачем-то «оторвано» от правления его отца — Ивана III и изучалось в разных классах — исключительно под тем убийственным предлогом, что после 1492 года (условная дата «открытия Америки») как бы начинался новый период в истории, Новое время. Мы приветствуем синхронизацию отечественной и всемирной истории, однако странно вот так мерить своих по чужим лекалам.

Уходим от многолетних, вызывавших улыбку у серьезных историков штампов. Например, о каком «воссоединении Украины с Россией» в XVII веке можно говорить, если никакой Украины тогда не было? А русскому царю присягали русские православные люди из земель «Войска Запорожского»?

Есть еще интересные изменения, расскажем по завершении работы.

— Когда ждать эту линейку в школе?

— В новом 2024/25 учебном году.

В начале августа в России был представлен новый учебник по истории для старшеклассников. В учебнике переработаны и переписаны главы, касающиеся периода с начала 1970-х и до 2000-х, а также добавлен новый раздел, касающийся текущих событий, включая военную операцию на Украине. Ряд историков выступили с критикой учебника, обратив внимание на то, как в нем по сравнению с предыдущими учебниками описываются деятельность Иосифа Сталина и Леонида Брежнева, война в Афганистане и диссидентское движение в СССР.

«Много в тексте и прямых фактических ошибок. Вроде того, что «уже в 1946 году уровень рождаемости превысил 1940 год», что не соответствует имеющимся статистическим данным. Или что Крым в 1954 году был передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР «по личной инициативе Н. Хрущева и без соблюдения норм советского законодательства». На самом деле все положенные по советским законам тех лет процедуры были соблюдены», — писал в Forbes кандидат исторических наук Никита Соколов.

«Члены ГКЧП при этом бездействовали: в сложившихся обстоятельствах для перелома ситуации в свою пользу невозможно было избежать применения силы. На это, однако, они пойти не решились. Странный путч, в котором якобы путчистами выступали все законные руководители государства, так же странно и закончился», — обращал внимание «Коммерсантъ» на описание путча 1991 года.

В сентябре Конгресс карачаевского народа обратился к руководству обеих палат Федерального собрания с требованием изъять тираж учебника по истории России для учащихся 10–11 классов после критики из-за абзаца о депортациях.

В первой редакции этот абзац сообщает о «фактах сотрудничества с оккупантами» в 1943–1944 годах с упоминанием конкретных народов — карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар, а также о решении ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению (депортации) в восточные регионы.

В октябре департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения пообещал внести в абзац о депортации народов согласованные с министерством поправки. В исправленном варианте говорится, что «трагической страницей в истории ВОВ стало массовое выселение народов в 1941–1944 годах, в условиях близости фронта и боевых действий огульно обвиненных ГКО в предательстве». Из подвергнутого критике абзаца также уберут упоминание конкретных народов, следовало из письма Минпросвещения в Конгресс карачаевского народа.

Тема депортации трагичная, сложная, признает Владимир Мединский: «Дело вовсе не в какой-то ошибочной трактовке тех или иных исторических фактов: ранее те же самые фрагменты в прежних версиях учебников никакого внимания к себе не привлекали. Просто сейчас все стали читать учебник — и вот — заметили. Стали горячо спорить, обсуждать».

Авторы не стали упираться, отмечает он, «посоветовались с руководством ряда регионов, на территории которых проживают пострадавшие от репрессий народы, расширили материал об этой трагедии, нашли уточняющие формулировки, поменяли структуру параграфа, вынесли информацию о депортации в отдельный подраздел». Эти уточнения вместе с сотней других внесены во 2-е издание госучебника, заключил Мединский.

11 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что министр просвещения России Сергей Кравцов показал ему переизданный учебник истории для старшеклассников, в котором «теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям». Кравцов на встрече с чеченским руководством зачитал исправленный параграф о депортации.

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Владимир Мединский история единый учебник истории школы пропаганда СССР Иосиф Сталин Военная операция на Украине
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