Торкунов: новый учебник по истории для вузов ожидается до конца учебного года

Учебник истории с разделом об СВО появится в вузах до конца учебного года

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Новый учебник истории появится в вузах до конца 2023–2024 учебного года, сообщил ТАСС ректор МГИМО и соавтор обновленного учебника истории для 10–11-х классов Анатолий Торкунов.

«В принципе имеется в виду, что до конца учебного года появится учебник», — цитирует его агентство. Ректор подчеркнул, что это непростая задача, поскольку нужно избежать повторов школьного учебника.

«Главное — смыслы. Должен быть заложен исторический смысл, связанный с государством. Конечно, там будет историческая память», — заверил Торкунов.

Он добавил, что разработкой учебника занимается Институт российской истории РАН под руководством профессора Юрия Петрова.

В конце апреля 2023 года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минобороны и Российской академии наук (РАН) до 30 сентября представить предложения по организации изучения истории военной операции на Украине.

В августе в Москве показали обновленный учебник истории для старшеклассников. В новом учебнике полностью переработан и переписан раздел, посвященный новейшей истории, начиная с 70-х годов XX века до наших дней, а также добавлен раздел про военную операцию на Украине. В конце октября Торкунов сообщил РБК, что в пособие внесли более 100 правок.