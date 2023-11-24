Учебник истории с разделом об СВО появится в вузах до конца учебного года
Новый учебник истории появится в вузах до конца 2023–2024 учебного года, сообщил ТАСС ректор МГИМО и соавтор обновленного учебника истории для 10–11-х классов Анатолий Торкунов.
«В принципе имеется в виду, что до конца учебного года появится учебник», — цитирует его агентство. Ректор подчеркнул, что это непростая задача, поскольку нужно избежать повторов школьного учебника.
«Главное — смыслы. Должен быть заложен исторический смысл, связанный с государством. Конечно, там будет историческая память», — заверил Торкунов.
Он добавил, что разработкой учебника занимается Институт российской истории РАН под руководством профессора Юрия Петрова.
В конце апреля 2023 года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минобороны и Российской академии наук (РАН) до 30 сентября представить предложения по организации изучения истории военной операции на Украине.
В августе в Москве показали обновленный учебник истории для старшеклассников. В новом учебнике полностью переработан и переписан раздел, посвященный новейшей истории, начиная с 70-х годов XX века до наших дней, а также добавлен раздел про военную операцию на Украине. В конце октября Торкунов сообщил РБК, что в пособие внесли более 100 правок.
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