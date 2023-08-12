В учебнике истории для 5–9-х классов пересмотрят понятие «империя»

В новом учебнике хотят показать отличия Российской империи от «классического колониализма», заявил автор пособия Александр Чубарьян

Александр Чубарьян (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В новом учебнике истории для учеников 5–9-х классов будет пересмотрено определение слова «империя», рассказал в интервью «Известиям» автор пособия, историк Александр Чубарьян.

«Один из очень существенных вопросов — новый подход к определению слова «империя», — сказал он.

По его мнению, важной задачей при подготовке нового учебника было показать отличия Российской империи от «классического колониализма», например Британской империи.

Также, как отметил Чубарьян, создатели учебника принимали во внимание, что страны СНГ имеют свой взгляд на этот период истории. По его словам, большинство учебников в этих странах оценивают период, когда они были в составе Российской империи, как колониальный.

«Все империи в мире — это были заморские территории. А здесь было общее пространство. Поэтому когда они [современные страны СНГ] входили в состав России, они включались объективно в это общее экономическое пространство. Они как бы с Россией становились единым целым», — объяснил историк.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что новые учебники по истории для школьников 5–9-х классов будут готовы к 1 сентября 2024 года.

7 августа был презентован новый учебник по истории — как всеобщей, так и российской — для учеников 10-х и 11-х классов. В нем полностью переработали и переписали раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавили раздел по сегодняшний день, включая военную операцию на Украине. Его авторы — Мединский и Чубарьян.

Раздел по всеобщей истории в новом учебнике стал меньше, при этом были расширены разделы, посвященные Азии, Африке и Латинской Америке, — им уделили почти треть содержания, рассказывал Чубарьян.