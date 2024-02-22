Столтенберг заявил о праве Киева на удары по военным объектам России

Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по российским военным объектам за ее пределами, сказал генсек НАТО. Путин ранее предупреждал, что поставка дальнобойных средств Киеву грозит втягиванием НАТО в конфликт

Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Киев вправе наносить удары по «российским военным объектам за пределами Украины» в соответствии с международным правом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит Financial Times.

По словам генсека, которые изданию передал представитель альянса, Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по российским военным объектам за ее пределами. Как отмечает FT, Столтенберг говорил о праве Украины на защиту и ранее, но не упоминал напрямую атаки на территории России. Газета также указывает, что, вероятно, споры по поводу использования поставляемого Западом оружия для ударов по России обострятся на фоне планов ряда стран начать поставки на Украину истребителей F-16.

FT при этом пишет, что Франция и Великобритания, которые уже передали Киеву ракеты большой дальности, осторожно подходят к одобрению ударов, опасаясь эскалации отношений с Москвой.

22 февраля министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген рассчитывает отправить на Украину первые F-16 летом этого года. Предоставить Киеву самолеты обещали также Нидерланды и Бельгия.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин пригрозил, что если истребители в случае поставок Киеву будут располагаться на авиабазах за пределами Украины и использоваться в боевых действиях, Москва подумает над тем, как и где их поражать. «Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт», — заявил он. Глава Минобороны Сергей Шойгу утверждает, что все обещанные ВСУ западные истребители будут уничтожены за несколько недель.

Летом прошлого года генсек НАТО, комментируя возможные атаки ВСУ на территории России, в том числе в Москве, заявил, что Украина имеет право защищаться. Он также считает поставки вооружений Киеву путем к достижению мира.