 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Столтенберг заявил о праве Киева на удары по военным объектам России

Столтенберг: ВСУ вправе наносить удары по военным объектам России вне Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по российским военным объектам за ее пределами, сказал генсек НАТО. Путин ранее предупреждал, что поставка дальнобойных средств Киеву грозит втягиванием НАТО в конфликт
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Киев вправе наносить удары по «российским военным объектам за пределами Украины» в соответствии с международным правом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит Financial Times.

По словам генсека, которые изданию передал представитель альянса, Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по российским военным объектам за ее пределами. Как отмечает FT, Столтенберг говорил о праве Украины на защиту и ранее, но не упоминал напрямую атаки на территории России. Газета также указывает, что, вероятно, споры по поводу использования поставляемого Западом оружия для ударов по России обострятся на фоне планов ряда стран начать поставки на Украину истребителей F-16.

FT при этом пишет, что Франция и Великобритания, которые уже передали Киеву ракеты большой дальности, осторожно подходят к одобрению ударов, опасаясь эскалации отношений с Москвой.

Bloomberg узнал о проработке в НАТО сценария по отражению атаки России
Политика
Фото:Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

22 февраля министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген рассчитывает отправить на Украину первые F-16 летом этого года. Предоставить Киеву самолеты обещали также Нидерланды и Бельгия.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин пригрозил, что если истребители в случае поставок Киеву будут располагаться на авиабазах за пределами Украины и использоваться в боевых действиях, Москва подумает над тем, как и где их поражать. «Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт», — заявил он. Глава Минобороны Сергей Шойгу утверждает, что все обещанные ВСУ западные истребители будут уничтожены за несколько недель.

Летом прошлого года генсек НАТО, комментируя возможные атаки ВСУ на территории России, в том числе в Москве, заявил, что Украина имеет право защищаться. Он также считает поставки вооружений Киеву путем к достижению мира.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Йенс Столтенберг НАТО Россия Украина
Материалы по теме
Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о возможном нападении США
Политика
Медведев заявил о ядерном ударе и конце всему в случае войны с НАТО
Политика
Министр обороны ФРГ заявил об усталости от споров из-за ракет для Киева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 16:42
Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школах Политика, 20:12
Столтенберг заявил о праве Киева на удары по военным объектам России Политика, 20:08
Рублев сенсационно проиграл 18-летнему чеху из второй сотни рейтинга ATP Спорт, 20:07
Путин прилетел в Чебоксары Политика, 19:53
В Риге переименуют улицы Пушкина, Тургенева и Ломоносова Политика, 19:38
Почему бундестаг проголосовал против резолюции о поставке Taurus Украине Политика, 19:26
СК начал проверку после пожара на месторождении в Томской области Общество, 19:25
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей Бизнес, 19:19
Федерация бокса заявила, что их новая компьютерная игра затмит UFC 5 Спорт, 19:16
Меньше ₽5 млн: квартиры с собственным архитектурным характером РБК и ПИК, 19:14
Мосбиржа исключит депозитарные расписки QIWI из индексов Инвестиции, 19:14
Путин ответил на оскорбление Байдена в свой адрес Политика, 19:07
Лидер РПЛ усилил состав 29-летним бразильским нападающим Спорт, 18:46
Путин предложил ускорить полное покрытие сотовой связью федеральных трасс Технологии и медиа, 18:44