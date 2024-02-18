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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о проработке в НАТО сценария по отражению атаки России

Bloomberg: в НАТО разрабатывают сценарий отражения нападения со стороны России
Сюжет
Военная операция на Украине
На фоне неудач Украины на поле боя западные генералы начали прорабатывать сценарий возможного нападения России на одного из членов НАТО, сообщили источники Bloomberg. Путин называл «полной чушью» утверждения о плане войны с НАТО
Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

В Североатлантическом альянсе прорабатывают сценарии потенциального нападения России на одного из членов НАТО, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных представителей военного блока.

Источники уточнили, что на Мюнхенской конференции по безопасности, где собралось множество западных генералов, в дискуссиях доминировал пессимизм. По их словам, неудачи Украины на поле боя, а также неспособность США предоставить Киеву дополнительное финансирование и публичные заявления о снижении поддержки «могут побудить Россию совершить прямое нападение на члена НАТО».

На этом фоне западные генералы начали разрабатывать сценарий по отражению возможной агрессии, рассказали собеседники агентства. «Я не могу предсказать, произойдет ли когда либо нападение на территорию НАТО. Но это может произойти через пять-восемь лет», — заявил Bloomberg министр обороны Германии Борис Писториус.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В ноябре 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после начала военной операции на Украине двумя главными задачами для альянса стали оказание помощи Киеву и предотвращение эскалации, которая может привести к полноценной войне между блоком и Россией. Вместе с этим он подчеркивал, что альянс представляет собой половину мировой военной силы и превосходит Москву в военном плане.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что утверждения о возможном нападении России на НАТО — это «чушь полная», Москва не имеет территориальных претензий к странам альянса. В то же время он обвинял военный блок в нарушении договоренности о нерасширении на восток и в том, что тот «втягивается» в конфликт на Украине, поставляя Киеву вооружения.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в феврале заявил, что военный, финансовый и мобилизационный потенциалы НАТО во много раз превышает российский, поэтому в случае начала полномасштабного конфликта у России «просто не останется выбора», кроме применения ядерного оружия. «Будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. <...> И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему. Поэтому западные политики должны говорить своим избирателям горькую правду, а не держать их за безмозглых идиотов. Объяснять им, что реально случится, а не повторять лживую мантру о готовности к войне с Россией», — отмечал политик.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Россия НАТО война сценарий Военная операция на Украине
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