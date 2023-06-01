Столтенберг заявил о праве Украины защищаться

Йенс Столтенберг (Фото: Hanna Johre / Reuters)

Украина имеет право защищаться, позиция НАТО по этой теме осталась неизменной, заявил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг на просьбу прокомментировать «возможные атаки Украины на территории России», в частности в Москве.

Столтенберг сказал, что боевые действия начала Москва, в ее же силах и остановить конфликт. Он добавил, что НАТО решило поддерживать Украину и продолжит это делать «сколько потребуется», подчеркнув, что это не делает страны — члены блока стороной конфликта.

Также Столтенберг рассказал, что все входящие в альянс государства соглашаются с тем, что Украина станет членом НАТО.

Генсек альянса коснулся и членства Швеции в НАТО. По его словам, он в ближайшее время посетит Турцию и поговорит по этому поводу с переизбранным турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция и Венгрия до сих пор не ратифицировали заявку Швеции.

В МИДе обвинили в произошедшем Киев, а также осудили реакцию западных стран. Представитель МИД России Мария Захарова назвала тех, кто отказывается давать оценку таким атакам, ссылаясь на отсутствие информации, «невкурсантами». «То есть люди не в курсе. Это очень удобная, очень подлая и проверенная временем позиция», — заключила Захарова.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)