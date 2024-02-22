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Палестино-израильский конфликт ,  
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Bloomberg сообщил, что у Израиля нет плана эвакуации беженцев из Газы

Bloomberg: у Израиля нет четкого плана эвакуации палестинцев из Рафаха
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
У Израиля нет четкого плана, как безопасно эвакуировать беженцев из Рафаха, города на юге сектора Газа, передает Bloomberg. Ранее президент США выступил против проведения там операции ЦАХАЛ без плана по защите гражданских лиц
Фото: Rizek Abdeljawad / XinHua / Global Look Press
Фото: Rizek Abdeljawad / XinHua / Global Look Press

У израильских официальных лиц нет четкого плана, как безопасно эвакуировать палестинских беженцев из города Рафах, который расположен на границе сектора Газа с Египтом, сообщил Bloomberg 22 февраля. Через КПП в Рафахе эвакуируются палестинцы и поступает гуманитарная помощь в сектор.

«Я приказал составить план, они [израильские военные] готовят его и собираются представить в ближайшем будущем», — сообщил Bloomberg 21 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Но агентство пишет, что в частном порядке чиновники признают, что у них нет точной стратегии, как это сделать, сколько времени такая операция займет или куда двинутся люди.

Израильские военные заявляют, что близки к уничтожению ХАМАС в Газе. В начале февраля глава Израиля сообщил, что ЦАХАЛ уничтожила 17 из 24 батальонов этого формирования.

«Отчаявшиеся жители Газы нашли убежище в Рафахе, и многие сейчас живут в палатках и на улицах, сталкиваясь с голодом и болезнями», — передает агентство. По его информации, принуждение к возвращению бежавших из зоны боевых действий жителей обратно в разрушенные районы приведет к увеличению числа погибших, которое уже превысило 29 тыс. человек в Газе с начала войны, по данным Минздрава сектора.

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Bloomberg пишет, что посредники, включая США, прилагают усилия, чтобы достигнуть соглашения в Каире, однако Израиль уже отозвал своих делегатов и никого не отправил обратно. Его союзники, по данным издания, обеспокоены тем, что чем дольше продолжается война, тем больше вероятность того, что Израиль потеряет поддержку, которую когда-то имел среди арабских государств. 16 февраля президент США Джо Байден выступил против проведения операции в Рафахе без плана по защите гражданских лиц.

Египет, согласно информации AP и WSJ, пригрозил Израилю разорвать мирный договор, если израильские войска будут отправлены в Рафах. 10 февраля премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что мировое сообщество не должно допустить наступления ЦАХАЛ на Рафах.

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В конце января международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить действия, которые могут нарушить Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Вердикт был вынесен после рассмотрения иска ЮАР, позже она назвала действия Израиля в секторе Газа апартеидом.

Обострение конфликта началось 7 октября после нападения боевиков ХАМАС (группировка контролировала сектор Газа) на Израиль. Россия осудила «террористическую атаку», но считает недопустимым «коллективное наказание» палестинцев за действия исламистской группировки, заявил 10 декабря глава МИДа Сергей Лавров.

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Георгий Смирнов
Палестина Египет Джо Байден ЦАХАЛ Рафах беженцы
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